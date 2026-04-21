Студентам дали "зеленый свет": отсрочка от мобилизации гарантирована, но есть жесткое условие

Проніна Анна
В Украине студенты высшего образования имеют право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения. Это правило распространяется и на тех, кто после бакалавриата поступает в магистратуру, однако существуют важные условия, которые нельзя игнорировать.
Отсрочка для магистрантов: что нужно знать, чтобы не потерять право
Как сообщают "Комментарии", об этом пишет портал "Юристи.UA".
Право на отсрочку имеют все студенты украинских вузов, независимо от формы собственности заведения – государственного или частного. Главное – факт обучения и соблюдения установленных требований.
Речь идет о лицах, состоящих на военном учете и одновременно получающих образование. Отсрочка действует в течение всего периода обучения, пока студент официально зачислен в учебное заведение.
Юристы подчеркивают: поступление в магистратуру после бакалавриата не лишает права на отсрочку. Напротив – она продолжается на весь период получения степени магистра.
При этом не имеет значения, переходит ли студент с курса на курс, или вступает заново после получения диплома бакалавра. Главное – чтобы это был последовательный уровень образования.
Вместе с тем, существует несколько критически важных требований. Именно их несоблюдение может привести к потере отсрочки.
Во-первых, студент должен учиться на дневной форме. Заочная или дистанционная форма обучения не дает такого права.
Во-вторых, образование должно получаться впервые на этом уровне. Если человек уже учился в магистратуре и был отчислен, право на отсрочку может быть утрачено.
В-третьих, студент не должен быть отчислен во время учебы. Сам факт отчисления автоматически аннулирует отсрочку.
Адвокат Юрий Айвазян объясняет, что ключевыми факторами является непрерывность образования и соблюдение формальных требований.
По его словам, студент имеет право на отсрочку, если впервые поступает в магистратуру, учится на дневной форме и не нарушает правила, которые могут привести к отчислению.
На фоне мобилизации вопрос отсрочки для студентов остается одним из самых актуальных. Любые нарушения формальных требований могут иметь серьезные последствия.
Поэтому юристы советуют внимательно следить за своим статусом в учебном заведении и не допускать ситуаций, которые могут привести к потере права на отсрочку.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине изменили порядок получения отсрочки от мобилизации для многодетных родителей . Теперь часть военнообязанных мужчин сможет оформить отсрочку гораздо быстрее и без сбора большого количества справок. Новый механизм предполагает автоматическую проверку данных в государственных реестрах.