Недилько Ксения
В Україні розпочалися перші виплати найвразливішим категоріям українців в межах "Зимової підтримки". Про це повідомляє народний депутат Павло Фролов.
Стартували виплати «Зимової підтримки»: кому і на що їх можна витратити
Розмір допомоги – 6500 грн, яку можна витратити на базові потреби: теплий одяг, взуття, ліки та вітаміни.
Серед ВПО скористатися підтримкою мають право отримувачі допомоги на проживання (3 тис грн):
▪ діти до 18 років;
▪ особи з інвалідністю I групи.
Також виплату можуть отримати:
діти під опікою чи піклуванням;
діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
діти ВПО, які отримують виплати на проживання;
діти із малозабезпечених сімей;
люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО;
одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.
Оформити допомогу можна до 17 грудня через застосунок Дія або у відділенні Пенсійного фонду, відкривши спеціальний рахунок у банку. Готівкою отримати кошти неможливо.
Виплати надійдуть на:
▪ Дія.Картку;
▪ або іншу картку зі спеціальним режимом використання.
У випадку погодження допомоги кошти надійдуть до 31 грудня 2025 року. Використати кошти потрібно протягом 6 місяців із дня зарахування на картку.
