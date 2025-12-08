В Україні розпочалися перші виплати найвразливішим категоріям українців в межах "Зимової підтримки". Про це повідомляє народний депутат Павло Фролов.

Стартували виплати «Зимової підтримки»: кому і на що їх можна витратити

Розмір допомоги – 6500 грн, яку можна витратити на базові потреби: теплий одяг, взуття, ліки та вітаміни.

Серед ВПО скористатися підтримкою мають право отримувачі допомоги на проживання (3 тис грн):

▪ діти до 18 років;

▪ особи з інвалідністю I групи.

Також виплату можуть отримати:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

діти ВПО, які отримують виплати на проживання;

діти із малозабезпечених сімей;

люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО;

одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.

Оформити допомогу можна до 17 грудня через застосунок Дія або у відділенні Пенсійного фонду, відкривши спеціальний рахунок у банку. Готівкою отримати кошти неможливо.

Виплати надійдуть на:

▪ Дія.Картку;

▪ або іншу картку зі спеціальним режимом використання.

У випадку погодження допомоги кошти надійдуть до 31 грудня 2025 року. Використати кошти потрібно протягом 6 місяців із дня зарахування на картку.

"Важливо, що отримані кошти не включатимуть до середньомісячного доходу сім'ї при оформленні інших видів соціальних допомог, наприклад субсидій чи допомоги на проживання ВПО", – наголосив нардеп.

