Попалися на пільгах: кому доведеться повернути гроші за допомогу на дітей — і як цього уникнути

З 2026 року в Україні соціальні служби активізували перевірки отримувачів державних допомог, зокрема допомоги на дітей. Якщо громадяни не повідомили про важливі зміни в житті, держава може визнати виплати надміру отриманими та вимагати повернення грошей. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту Луганської області.

"Дитячі гроші" заберуть назад: держава змусить повертати допомогу

Кого це стосується

Повернути державні гроші можуть зобов’язати тих, хто не повідомив про зміну майнового стану — наприклад, придбання нерухомості, авто або суттєве підвищення доходів. Особливо це стосується багатодітних сімей, де один із батьків влаштувався на високооплачувану роботу, але не задекларував цього.

Також підставою для припинення виплат є переїзд без повідомлення органів соцзахисту або втрата статусу багатодітної родини.

Які випадки загрожують поверненням грошей

У законодавстві визначено понад 10 ситуацій, у яких соціальні виплати можуть бути не лише припинені, а й визнані недійсними. Серед них:

позбавлення отримувача батьківських прав;

витрата коштів не за призначенням (дитина не забезпечена);

дитину вилучили з родини, навіть без юридичного позбавлення прав;

оформлення дитини на цілодобове утримання до інтернату чи пансіону;

дитина перебуває на повному державному забезпеченні;

батьків або опікуна засуджено до ув’язнення;

отримувач або дитина померли;

родина сама подала заяву на припинення допомоги.

Як змушують повертати гроші

Якщо органи соцзахисту виявляють, що допомогу було виплачено безпідставно, вони надсилають повідомлення про суму до повернення. Надалі діють за трьома сценаріями:

Добровільне повернення — отримувач самостійно віддає кошти. Автоматичне вирахування — зменшення щомісячної допомоги на 20% до повного погашення. Примусове стягнення — через суд і виконавчу службу.

Що робити, щоб не потрапити під санкції

Єдине, що гарантує юридичну безпеку — це своєчасне інформування соціальних органів. Якщо життєві обставини змінились — переїзд, покупка нерухомості, нова робота — краще одразу подати відповідну заяву.

