Попалися на пільгах: кому доведеться повернути гроші за допомогу на дітей — і як цього уникнути

Проніна Анна
З 2026 року в Україні соціальні служби активізували перевірки отримувачів державних допомог, зокрема допомоги на дітей. Якщо громадяни не повідомили про важливі зміни в житті, держава може визнати виплати надміру отриманими та вимагати повернення грошей. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту Луганської області.
"Дитячі гроші" заберуть назад: держава змусить повертати допомогу
Повернути державні гроші можуть зобов’язати тих, хто не повідомив про зміну майнового стану — наприклад, придбання нерухомості, авто або суттєве підвищення доходів. Особливо це стосується багатодітних сімей, де один із батьків влаштувався на високооплачувану роботу, але не задекларував цього.
Також підставою для припинення виплат є переїзд без повідомлення органів соцзахисту або втрата статусу багатодітної родини.
У законодавстві визначено понад 10 ситуацій, у яких соціальні виплати можуть бути не лише припинені, а й визнані недійсними. Серед них:
позбавлення отримувача батьківських прав;
витрата коштів не за призначенням (дитина не забезпечена);
дитину вилучили з родини, навіть без юридичного позбавлення прав;
оформлення дитини на цілодобове утримання до інтернату чи пансіону;
дитина перебуває на повному державному забезпеченні;
батьків або опікуна засуджено до ув’язнення;
отримувач або дитина померли;
родина сама подала заяву на припинення допомоги.
Якщо органи соцзахисту виявляють, що допомогу було виплачено безпідставно, вони надсилають повідомлення про суму до повернення. Надалі діють за трьома сценаріями:
Добровільне повернення — отримувач самостійно віддає кошти.
Автоматичне вирахування — зменшення щомісячної допомоги на 20% до повного погашення.
Примусове стягнення — через суд і виконавчу службу.
Єдине, що гарантує юридичну безпеку — це своєчасне інформування соціальних органів. Якщо життєві обставини змінились — переїзд, покупка нерухомості, нова робота — краще одразу подати відповідну заяву.
