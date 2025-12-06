Попались на льготах: кому придется вернуть деньги за помощь на детей и как этого избежать

С 2026 года в Украине социальные службы активизировали проверки получателей государственных пособий, в том числе пособий на детей. Если граждане не сообщили о важных изменениях в жизни, государство может признать выплаты излишне полученными и потребовать возврата денег. Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты Луганской области.

"Детские деньги" заберут назад: государство заставит возвращать помощь

Кого это касается

Вернуть государственные деньги могут обязать тех, кто не сообщил об изменении имущественного положения – например, приобретение недвижимости, авто или существенное повышение доходов. Особенно это касается многодетных семей, где один родитель устроился на высокооплачиваемую работу, но не задекларировал этого.

Также основанием для прекращения выплат является переезд без уведомления органов соцзащиты или утрата статуса многодетной семьи.

Какие случаи угрожают возвратом денег

В законодательстве определены более 10 ситуаций, в которых социальные выплаты могут быть не только прекращены, но и признаны недействительными. Среди них:

лишение получателя родительских прав;

расход средств не по назначению (ребенок не обеспечен);

ребенка изъяли из семьи, даже без юридического лишения прав;

оформление ребенка на круглосуточное содержание в интернат или пансион;

ребенок находится на полном государственном обеспечении;

родители или опекуны приговорены к заключению;

получатель или ребенок умерли;

семья сама подала заявление о прекращении помощи.

Как заставляют возвращать деньги

Если органы соцзащиты обнаруживают, что пособие было выплачено безосновательно, они посылают уведомление о сумме до возврата. В дальнейшем действуют по трем сценариям:

Добровольный возврат – получатель самостоятельно отдает средства. Автоматический вычет — уменьшение ежемесячного пособия на 20% до полного погашения. Принудительное взыскание – через суд и исполнительную службу.

Что делать, чтобы не попасть под санкции

Единственное, что гарантирует юридическую безопасность – это своевременное информирование социальных органов. Если жизненные обстоятельства изменились – переезд, покупка недвижимости, новая работа – лучше сразу подать соответствующее заявление.

