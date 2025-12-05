Скільки отримуватимуть українці з нового року – що зміниться з підвищенням "мінімалки" у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні зросте розмір мінімальної заробітної плати. Відповідна норма закладена у новий Державний бюджет, ухвалений Верховною Радою. Мінімалка у місячному вимірі зросте на 647 гривень і становитиме 8647 гривень. Погодинна ставка збільшиться до 52 гривень.

У 2026 році мінімальна зарплата в Україні зросте до 8647 гривень

Після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору працівник отримає "на руки" орієнтовно 6962 гривні. Збільшення мінімальної зарплати матиме низку наслідків для ринку праці, фінансових зобов’язань роботодавців і державних виплат.

Згідно з законодавством, роботодавець зобов’язаний забезпечити працівнику щонайменше встановлений мінімальний рівень оплати. У 2026 році максимальна сума добових під час відрядження в межах країни становитиме 864 гривні. Від цього показника також розраховуватимуть страхові, компенсаційні та інші соціальні виплати.

Розмір єдиного соціального внеску також зміниться: мінімальний ЄСВ складатиме 1902 гривні (22% від нової мінімальної зарплати). При цьому максимальна база для його нарахування досягне 172 940 гривень, що дорівнює 20 мінімалкам.

Вплине зростання мінімалки і на виплати у разі лікарняного або декретної відпустки. Максимальна сума таких виплат не може перевищувати 172 940 гривень за місяць. Мінімальна денна виплата у випадку декретної відпустки становитиме 284,9 гривні.

Збільшення МЗП автоматично підвищує розміри штрафів за порушення трудового законодавства. Так, за неоформленого працівника у 2026 році доведеться сплатити 86 470 гривень штрафу. За недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці — 17 294 гривні, а за інші порушення трудових норм — 8647 гривень.

У Міністерстві фінансів зазначають, що таке підвищення є важливим соціальним кроком, спрямованим на підтримку громадян та стимулювання економіки. Разом з тим, експерти застерігають, що додаткове податкове навантаження на бізнес вимагатиме уважного планування і дотримання всіх нормативів.

