Сколько будут получать украинцы с нового года - что изменится с повышением "минималки" в 2026 году

С 1 января 2026 г. в Украине вырастет размер минимальной заработной платы. Соответствующая норма заложена в новый Государственный бюджет, принятый Верховной Радой. Минималка в месячном измерении вырастет на 647 гривен и составит 8647 гривен. Повременная ставка увеличится до 52 гривен.

В 2026 году минимальная зарплата в Украине увеличится до 8647 гривен

После уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора работник получит "на руки" ориентировочно 6962 гривны . Увеличение минимальной зарплаты будет иметь ряд последствий для рынка труда, финансовых обязательств работодателей и государственных выплат.

Согласно законодательству, работодатель обязан обеспечить работнику минимум установленный минимальный уровень оплаты. В 2026 году максимальная сумма суточных во время командировки в пределах страны составит 864 гривны. От этого показателя будут также рассчитывать страховые, компенсационные и другие социальные выплаты.

Размер единого социального взноса также изменится: минимальный ЕСВ составит 1902 гривны (22% от новой минимальной зарплаты). При этом максимальная база для его начисления достигнет 172 940 гривен, что равняется 20 минималкам.

Повлияет рост минималки и на выплаты в случае больничного или декретного отпуска. Максимальная сумма таких выплат не может превышать 172 940 гривен в месяц. Минимальная дневная выплата в случае декретного отпуска составит 284,9 гривны.

Увеличение МЗП автоматически увеличивает размеры штрафов за нарушение трудового законодательства. Так, за неоформленного работника в 2026 году придется уплатить 86470 гривен штрафа. За несоблюдение минимальных гарантий в оплате труда – 17 294 гривны, а за другие нарушения трудовых норм – 8647 гривен.

В Министерстве финансов отмечают, что такое повышение является важным социальным шагом, направленным на поддержку граждан и стимулирование экономики. Вместе с тем, эксперты предостерегают, что дополнительная налоговая нагрузка на бизнес потребует тщательного планирования и соблюдения всех нормативов.

