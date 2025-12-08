Рубрики
Недилько Ксения
В Украине начались первые выплаты уязвимым категориям украинцев в рамках "Зимней поддержки". Об этом сообщает народный депутат Павел Фролов.
Стартовали выплаты «Зимней поддержки»: кому и на что их можно потратить
Размер помощи – 6500 грн, которую можно потратить на базовые нужды: теплую одежду, обувь, лекарства и витамины.
Среди ВПЛ воспользоваться поддержкой имеют право получатели помощи на проживание (3 тыс грн):
▪ дети младше 18 лет;
▪ лица с инвалидностью I группы.
Также выплату могут получить:
дети на попечении или попечительстве;
дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание;
дети из малообеспеченных семей;
люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;
одинокие пенсионеры, с надбавкой по уходу.
Оформить помощь можно до 17 декабря через приложение Дия или в отделении Пенсионного фонда, открыв специальный счет в банке. Наличными получить средства невозможно.
Выплаты поступят на:
▪ Дия.Карту;
▪ или другую карту со специальным режимом использования.
В случае согласования пособия поступят до 31 декабря 2025 года. Использовать средства нужно в течение 6 месяцев со дня зачисления на карту.
