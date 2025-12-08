logo

BTC/USD

92126

ETH/USD

3160.33

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Стартовали выплаты «Зимней поддержки»: кому и на что их можно потратить
commentss НОВОСТИ Все новости

Стартовали выплаты «Зимней поддержки»: кому и на что их можно потратить

Выплаты 6500: кому уже начала поступать денежная помощь

8 декабря 2025, 11:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Украине начались первые выплаты уязвимым категориям украинцев в рамках "Зимней поддержки". Об этом сообщает народный депутат Павел Фролов.

Стартовали выплаты «Зимней поддержки»: кому и на что их можно потратить

Стартовали выплаты «Зимней поддержки»: кому и на что их можно потратить

Размер помощи – 6500 грн, которую можно потратить на базовые нужды: теплую одежду, обувь, лекарства и витамины.

Среди ВПЛ воспользоваться поддержкой имеют право получатели помощи на проживание (3 тыс грн):

дети младше 18 лет;

лица с инвалидностью I группы.

Также выплату могут получить:

дети на попечении или попечительстве;

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание;

дети из малообеспеченных семей;

люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;

одинокие пенсионеры, с надбавкой по уходу.

Оформить помощь можно до 17 декабря через приложение Дия или в отделении Пенсионного фонда, открыв специальный счет в банке. Наличными получить средства невозможно.

Выплаты поступят на:

Дия.Карту;

или другую карту со специальным режимом использования.

В случае согласования пособия поступят до 31 декабря 2025 года. Использовать средства нужно в течение 6 месяцев со дня зачисления на карту.

"Важно, что полученные средства не будут включать в среднемесячный доход семьи при оформлении других видов социальных пособий, например субсидий или пособия на жительство ВПЛ", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 2026 года в Украине социальные службы активизировали проверки получателей государственных пособий, в том числе помощи на детей. Если граждане не сообщили о важных изменениях в жизни, государство может признать выплаты излишне полученными и требовать возврата денег .



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости