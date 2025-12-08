В Украине начались первые выплаты уязвимым категориям украинцев в рамках "Зимней поддержки". Об этом сообщает народный депутат Павел Фролов.

Стартовали выплаты «Зимней поддержки»: кому и на что их можно потратить

Размер помощи – 6500 грн, которую можно потратить на базовые нужды: теплую одежду, обувь, лекарства и витамины.

Среди ВПЛ воспользоваться поддержкой имеют право получатели помощи на проживание (3 тыс грн):

▪ дети младше 18 лет;

▪ лица с инвалидностью I группы.

Также выплату могут получить:

дети на попечении или попечительстве;

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание;

дети из малообеспеченных семей;

люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;

одинокие пенсионеры, с надбавкой по уходу.

Оформить помощь можно до 17 декабря через приложение Дия или в отделении Пенсионного фонда, открыв специальный счет в банке. Наличными получить средства невозможно.

Выплаты поступят на:

▪ Дия.Карту;

▪ или другую карту со специальным режимом использования.

В случае согласования пособия поступят до 31 декабря 2025 года. Использовать средства нужно в течение 6 месяцев со дня зачисления на карту.

"Важно, что полученные средства не будут включать в среднемесячный доход семьи при оформлении других видов социальных пособий, например субсидий или пособия на жительство ВПЛ", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 2026 года в Украине социальные службы активизировали проверки получателей государственных пособий, в том числе помощи на детей. Если граждане не сообщили о важных изменениях в жизни, государство может признать выплаты излишне полученными и требовать возврата денег .