Стало відомо, кому автоматично продовжать відстрочку від мобілізації: перелік категорій
НОВИНИ

Стало відомо, кому автоматично продовжать відстрочку від мобілізації: перелік категорій

Автоматичне продовження відстрочки від мобілізації: кому більше не потрібно звертатися в ТЦК

4 листопада 2025, 15:28
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

З 1 листопада в Україні введено автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. У Міністерстві оборони України повідомили, що у листопаді відстрочку автоматично продовжать понад 600 військовозобов'язаним. 

Стало відомо, кому автоматично продовжать відстрочку від мобілізації: перелік категорій

Мобілізація. Ілюстративне фото

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2025 року №1364, якою внесено зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, як пише видання “Судово-юридична газета”, відстрочку отримають наступні категорії громадян: 

  • Люди з інвалідністю

  • Тимчасово непридатні до військової служби

  • Батьки 3-х і більше дітей віком до 18 років (за умови, що троє дітей народжені в чинному шлюбі)

  • Батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років

  • Батьки повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи

  • Ті хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи

  • Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини)

  • Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську

  • Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни

  • Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки

  • Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану

  • Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності

  • Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ — у Донецькій та Луганській областях або під час дії воєнного стану в Україні

  • Особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ

  • Військові, звільнені з полону.

“Якщо система не зможе підтвердити підставу для відстрочки — наприклад, у разі розірвання шлюбу з особою з інвалідністю, — продовження автоматично не відбудеться”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Олексія Гончаренка, відбувається після відвідання ТЦК.




Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/345259-kakie-kategorii-grazhdan-poluchat-avtomaticheskoe-prodlenie-otsrochki-s-1-noyabrya-perechen
