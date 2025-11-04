Стало відомо, кому автоматично продовжать відстрочку від мобілізації: перелік категорій

З 1 листопада в Україні введено автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. У Міністерстві оборони України повідомили, що у листопаді відстрочку автоматично продовжать понад 600 військовозобов'язаним.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2025 року №1364, якою внесено зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, як пише видання “Судово-юридична газета”, відстрочку отримають наступні категорії громадян:

Люди з інвалідністю

Тимчасово непридатні до військової служби

Батьки 3-х і більше дітей віком до 18 років (за умови, що троє дітей народжені в чинному шлюбі)

Батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років

Батьки повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи

Ті хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи

Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини)

Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську

Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ — у Донецькій та Луганській областях або під час дії воєнного стану в Україні

Особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ

Військові, звільнені з полону.

“Якщо система не зможе підтвердити підставу для відстрочки — наприклад, у разі розірвання шлюбу з особою з інвалідністю, — продовження автоматично не відбудеться”, — пише видання.

