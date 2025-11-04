Стало известно, кому автоматически продолжат отсрочку от мобилизации: список категорий

С 1 ноября в Украине введено автоматическое продление отсрочки от мобилизации. В Министерстве обороны Украины сообщили, что в ноябре отсрочку автоматически продлят более 600 военнообязанных.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 24 октября 2025 года №1364, которым внесены изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, как пишет издание "Судебно-юридическая газета", отсрочку получат следующие категории граждан:

Люди с инвалидностью

Временно непригодны к военной службе

Родители 3-х и более детей младше 18 лет (при условии, что трое детей рождены в действующем браке)

Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

Родители совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы

Имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы

Ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены)

Женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии

Студенты дневной или дуальной формы, получающие высший уровень образования, а также докторанты и интерны.

Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения

Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения антитеррористической операции, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ — в Донецкой и Луганской областях или во время действия военного положения

Лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ

Военные, освобожденные из плена.

"Если система не сможет подтвердить основание для отсрочки – например, в случае расторжения брака с лицом с инвалидностью, – продление автоматически не состоится", – пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Алексея Гончаренко, происходит после посещения ТЦК.



