Стало известно, кому автоматически продолжат отсрочку от мобилизации: список категорий
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кому автоматически продолжат отсрочку от мобилизации: список категорий

Автоматическое продление отсрочки от мобилизации: кому больше не нужно обращаться в ТЦК

4 ноября 2025, 15:28
С 1 ноября в Украине введено автоматическое продление отсрочки от мобилизации. В Министерстве обороны Украины сообщили, что в ноябре отсрочку автоматически продлят более 600 военнообязанных.

Стало известно, кому автоматически продолжат отсрочку от мобилизации: список категорий

Мобилизация. Иллюстративное фото

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 24 октября 2025 года №1364, которым внесены изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, как пишет издание "Судебно-юридическая газета", отсрочку получат следующие категории граждан:

  • Люди с инвалидностью

  • Временно непригодны к военной службе

  • Родители 3-х и более детей младше 18 лет (при условии, что трое детей рождены в действующем браке)

  • Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

  • Родители совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы

  • Имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы

  • Ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены)

  • Женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии

  • Студенты дневной или дуальной формы, получающие высший уровень образования, а также докторанты и интерны.

  • Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки

  • Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения

  • Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства

  • Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения антитеррористической операции, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ — в Донецкой и Луганской областях или во время действия военного положения

  • Лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ

  • Военные, освобожденные из плена.

"Если система не сможет подтвердить основание для отсрочки – например, в случае расторжения брака с лицом с инвалидностью, – продление автоматически не состоится", – пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Алексея Гончаренко, происходит после посещения ТЦК.




Источник: https://sud.ua/uk/news/ukraine/345259-kakie-kategorii-grazhdan-poluchat-avtomaticheskoe-prodlenie-otsrochki-s-1-noyabrya-perechen
