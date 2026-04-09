Соцвиплати під загрозою: українцям готують нові правила – хто може втратити допомогу

Проніна Анна
В Україні готують кардинальні зміни у системі соціальної підтримки. Частину звичних виплат можуть скасувати, замінивши їх єдиною базовою допомогою. Відповідний законопроєкт уже оприлюднено на сайті Верховної Ради.
Уряд запускає масштабну реформу – замість кількох виплат залишать одну
Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться у законодавчій ініціативі щодо реформування системи соцзахисту.
Головна ідея реформи – об’єднати кілька видів соцдопомоги в одну універсальну виплату.
Йдеться про так звану базову соціальну допомогу, яка має замінити нинішні механізми підтримки.
Під реформу потрапляють:
– малозабезпечені сім’ї;
– особи, які не мають права на пенсію.
Фактично ці виплати можуть зникнути у звичному вигляді.
Втім, у владі наголошують: мова не про скасування допомоги, а про її переформатування.
Розмір допомоги залежатиме від так званої базової величини, яку щороку визначатимуть у держбюджеті.
Важлива умова – вона не може бути меншою за прожитковий мінімум.
Формула виглядатиме так:
– 100% базової суми – для першого члена сім’ї;
– 100% – для кожного наступного.
Це означає, що великі родини можуть отримати більше, ніж раніше.
Одне з ключових нововведень – прив’язка допомоги до працевлаштування.
Працездатні отримувачі повинні будуть підписати спеціальну тристоронню угоду:
– з органом соцзахисту;
– з місцевою громадою;
– особисто як отримувач допомоги.
За цією угодою людина зобов’язується:
– шукати роботу;
– проходити навчання;
– брати участь у громадських роботах.
Фактично держава більше не готова платити “просто так” – допомога стане умовною.
Уряд пояснює зміни кількома цілями:
– зробити систему більш прозорою;
– зменшити зловживання;
– спрямувати гроші тим, хто справді цього потребує.
Крім того, нова модель має зменшити бюрократію – замість кількох виплат люди оформлюватимуть одну.
реформа може означати як підвищення ефективності, так і жорсткішу економію бюджетних коштів.
Таким чином, українців очікує суттєва трансформація соціальної системи – із більшими виплатами для частини сімей, але й значно суворішими правилами їх отримання.
