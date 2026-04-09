Соцвиплати під загрозою: українцям готують нові правила – хто може втратити допомогу

В Україні готують кардинальні зміни у системі соціальної підтримки. Частину звичних виплат можуть скасувати, замінивши їх єдиною базовою допомогою. Відповідний законопроєкт уже оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Уряд запускає масштабну реформу – замість кількох виплат залишать одну

Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться у законодавчій ініціативі щодо реформування системи соцзахисту.

Що зміниться для українців

Головна ідея реформи – об’єднати кілька видів соцдопомоги в одну універсальну виплату.

Йдеться про так звану базову соціальну допомогу, яка має замінити нинішні механізми підтримки.

Під реформу потрапляють:

– малозабезпечені сім’ї;

– особи, які не мають права на пенсію.

Фактично ці виплати можуть зникнути у звичному вигляді.

Втім, у владі наголошують: мова не про скасування допомоги, а про її переформатування.

Як рахуватимуть нові виплати

Розмір допомоги залежатиме від так званої базової величини, яку щороку визначатимуть у держбюджеті.

Важлива умова – вона не може бути меншою за прожитковий мінімум.

Формула виглядатиме так:

– 100% базової суми – для першого члена сім’ї;

– 100% – для кожного наступного.

Це означає, що великі родини можуть отримати більше, ніж раніше.

Нове правило: без роботи – без грошей

Одне з ключових нововведень – прив’язка допомоги до працевлаштування.

Працездатні отримувачі повинні будуть підписати спеціальну тристоронню угоду:

– з органом соцзахисту;

– з місцевою громадою;

– особисто як отримувач допомоги.

За цією угодою людина зобов’язується:

– шукати роботу;

– проходити навчання;

– брати участь у громадських роботах.

Фактично держава більше не готова платити “просто так” – допомога стане умовною.

Чому запускають реформу

Уряд пояснює зміни кількома цілями:

– зробити систему більш прозорою;

– зменшити зловживання;

– спрямувати гроші тим, хто справді цього потребує.

Крім того, нова модель має зменшити бюрократію – замість кількох виплат люди оформлюватимуть одну.

Водночас експерти вже звертають увагу:

реформа може означати як підвищення ефективності, так і жорсткішу економію бюджетних коштів.

Таким чином, українців очікує суттєва трансформація соціальної системи – із більшими виплатами для частини сімей, але й значно суворішими правилами їх отримання.

