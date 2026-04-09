ЗМІ: Порошенко задекларував майже 53 мільйони виплат від проросійського уряду Орбана та вивів в Угорщину ще близько 15 мільйонів

9 квітня 2026, 13:56
У 2025 році Петро Порошенко задекларував понад 52,5 млн грн надходжень від Міністерства фінансів Угорщини, а також вивів в Угорщину через придбання державних облігацій ще близько 15 млн грн. Про це свідчать дані щорічної декларації, оприлюдненої в реєстрі НАЗК, передають "Українські новини".

Орбан і Порошенко

Згідно з декларацією, Петро Порошенко отримав від Міністерства фінансів Угорщини 51,8 млн грн у вигляді погашення облігацій, а також 720 904 грн відсотків. Загальна сума надходжень від Угорщини становить 52,538 млн грн.

Окрім цього, у декларації нардепа зафіксовано, що 5 листопада 2025 року Порошенко вивів з України через купівлю угорських держоблігацій близько 14,5 млн грн.

Як повідомлялось, Петро Порошенко веде тривалу співпрацю з урядом проросійського прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Перед минулою спробою зустрітися з Орбаном в Угорщині Порошенко отримав понад ₴37 мільйонів від Мінфіну Угорщини. Тоді експерти висловили думку, що  Порошенко під час зустрічі з Орбаном мав намір через нього передати рф і іншим зацікавленим сторонам сигнал про свою готовність очолити кампанію із "примушення України до миру". 

Днями розгорівся міжнародний скандал навколо уряду Орбана. Виявилося, що Угорські урядовці не просто "зливали" Москві усю внутрішню політичну кухню ЄС, але й координували з росіянами свої дії щодо блокування євроінтеграційних зусиль України. Зокрема міністр закордонних справ росії Лавров інструктував очільника МЗС в уряді Орбана Сіярто, як саме блокувати членство України в ЄС.                                 



