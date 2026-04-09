logo

BTC/USD

71306

ETH/USD

2192.57

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы СМИ: Порошенко задекларировал почти 53 миллиона выплат от пророссийского правительства Орбана и вывел в Венгрию еще около 15 миллионов
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ: Порошенко задекларировал почти 53 миллиона выплат от пророссийского правительства Орбана и вывел в Венгрию еще около 15 миллионов

Порошенко получил более 52,5 млн грн от Минфина Венгрии и еще почти 15 млн вложил в облигации правительства Орбана – СМИ

9 апреля 2026, 13:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В 2025 году Петр Порошенко задекларировал более 52,5 млн. грн. поступлений от Министерства финансов Венгрии, а также вывел в Венгрию из-за приобретения государственных облигаций еще около 15 млн. грн. Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации, обнародованной в реестре НАПК , передают "Українські новини".

Орбан и Порошенко

Согласно декларации, Петр Порошенко получил от Министерства финансов Венгрии 51,8 млн грн в виде погашения облигаций, а также 720 904 грн процентов . Общая сумма поступлений от Венгрии составляет 52,538 млн грн.

Кроме того, в декларации нардепа зафиксировано, что 5 ноября 2025 года Порошенко вывел из Украины из-за покупки венгерских гособлигаций около 14,5 млн грн.

Как сообщалось, Петр Порошенко ведет продолжительное сотрудничество с правительством пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана. Перед прошлой попыткой встретиться с Орбаном в Венгрии Порошенко получил более 37 миллионов от Минфина Венгрии. Тогда эксперты выразили мнение, что Порошенко во время встречи с Орбаном намерен через него передать РФ и другим заинтересованным сторонам сигнал о своей готовности возглавить кампанию по "принуждению Украины к миру".

На днях разгорелся международный скандал вокруг правительства Орбана. Оказалось, что Венгерские чиновники не просто "сливали" Москве всю внутреннюю политическую кухню ЕС, но и координировали с россиянами свои действия по блокированию евроинтеграционных усилий Украины. В частности, министр иностранных дел России Лавров инструктировал главу МИД в правительстве Орбана Сиярто, как именно блокировать членство Украины в ЕС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости