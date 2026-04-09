СМИ: Порошенко задекларировал почти 53 миллиона выплат от пророссийского правительства Орбана и вывел в Венгрию еще около 15 миллионов

В 2025 году Петр Порошенко задекларировал более 52,5 млн. грн. поступлений от Министерства финансов Венгрии, а также вывел в Венгрию из-за приобретения государственных облигаций еще около 15 млн. грн. Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации, обнародованной в реестре НАПК , передают "Українські новини".

Орбан и Порошенко

Согласно декларации, Петр Порошенко получил от Министерства финансов Венгрии 51,8 млн грн в виде погашения облигаций, а также 720 904 грн процентов . Общая сумма поступлений от Венгрии составляет 52,538 млн грн.

Кроме того, в декларации нардепа зафиксировано, что 5 ноября 2025 года Порошенко вывел из Украины из-за покупки венгерских гособлигаций около 14,5 млн грн.

Как сообщалось, Петр Порошенко ведет продолжительное сотрудничество с правительством пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана. Перед прошлой попыткой встретиться с Орбаном в Венгрии Порошенко получил более 37 миллионов от Минфина Венгрии. Тогда эксперты выразили мнение, что Порошенко во время встречи с Орбаном намерен через него передать РФ и другим заинтересованным сторонам сигнал о своей готовности возглавить кампанию по "принуждению Украины к миру".

На днях разгорелся международный скандал вокруг правительства Орбана. Оказалось, что Венгерские чиновники не просто "сливали" Москве всю внутреннюю политическую кухню ЕС, но и координировали с россиянами свои действия по блокированию евроинтеграционных усилий Украины. В частности, министр иностранных дел России Лавров инструктировал главу МИД в правительстве Орбана Сиярто, как именно блокировать членство Украины в ЕС.