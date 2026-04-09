Соцвыплаты под угрозой: украинцам готовят новые правила - кто может потерять помощь

Проніна Анна
В Украине готовятся кардинальные изменения в системе социальной поддержки. Часть привычных выплат могут быть отменены, заменив их единственной базовой помощью. Соответствующий законопроект уже обнародован на сайте Верховной Рады.
Правительство запускает масштабную реформу – вместо нескольких выплат оставят одну
Как сообщают "Комментарии", об этом говорится в законодательной инициативе по реформированию системы соцзащиты.
Главная идея реформы – объединить несколько видов соцпомощи в одну универсальную выплату .
Речь идет о так называемой базовой социальной помощи , которая должна заменить нынешние механизмы поддержки.
Под реформу попадают:
– малообеспеченные семьи;
– лица, не имеющие права на пенсию.
Фактически эти выплаты могут исчезнуть в обычном виде.
Впрочем, во власти подчеркивают: речь не об отмене помощи, а о ее переформатировании.
Размер помощи будет зависеть от так называемой базовой величины , которую каждый год будут определять в госбюджете.
Важное условие – оно не может быть меньше прожиточного минимума.
Формула будет выглядеть так:
– 100% базовой суммы – для первого члена семьи;
– 100% – для каждого следующего.
Это означает, что большие семьи могут получить больше, чем раньше.
Одно из ключевых новшеств – привязка помощи к трудоустройству .
Трудоспособные получатели должны будут подписать специальное трехстороннее соглашение:
– с органом соцзащиты;
– с местной общиной;
– лично как получатель помощи.
По этому соглашению человек обязуется:
– искать работу;
– проходить обучение;
– участвовать в общественных работах.
Фактически государство больше не готово платить просто так – помощь станет условной.
Правительство объясняет изменения несколькими целями:
– сделать систему более прозрачной;
– уменьшить злоупотребление;
– направить деньги тем, кто действительно в этом нуждается .
Кроме того, новая модель должна уменьшить бюрократию – вместо нескольких выплат люди будут оформлять одну.
реформа может означать как повышение эффективности, так и более жесткую экономию бюджетных средств.
Таким образом, украинцев ожидает существенная трансформация социальной системы – с большими выплатами для части семей, но и более строгими правилами их получения.
Как сообщали ранее "Комментарии", в 2025 году Петр Порошенко задекларировал более 52,5 млн грн поступлений от Министерства финансов Венгрии, а также вывел в Венгрию из-за приобретения государственных облигаций еще около 15 млн грн.