Соцвыплаты под угрозой: украинцам готовят новые правила - кто может потерять помощь

В Украине готовятся кардинальные изменения в системе социальной поддержки. Часть привычных выплат могут быть отменены, заменив их единственной базовой помощью. Соответствующий законопроект уже обнародован на сайте Верховной Рады.

Правительство запускает масштабную реформу – вместо нескольких выплат оставят одну

Как сообщают "Комментарии", об этом говорится в законодательной инициативе по реформированию системы соцзащиты.

Что изменится для украинцев

Главная идея реформы – объединить несколько видов соцпомощи в одну универсальную выплату .

Речь идет о так называемой базовой социальной помощи , которая должна заменить нынешние механизмы поддержки.

Под реформу попадают:

– малообеспеченные семьи;

– лица, не имеющие права на пенсию.

Фактически эти выплаты могут исчезнуть в обычном виде.

Впрочем, во власти подчеркивают: речь не об отмене помощи, а о ее переформатировании.

Как будут считать новые выплаты

Размер помощи будет зависеть от так называемой базовой величины , которую каждый год будут определять в госбюджете.

Важное условие – оно не может быть меньше прожиточного минимума.

Формула будет выглядеть так:

– 100% базовой суммы – для первого члена семьи;

– 100% – для каждого следующего.

Это означает, что большие семьи могут получить больше, чем раньше.

Новое правило: без работы – без денег

Одно из ключевых новшеств – привязка помощи к трудоустройству .

Трудоспособные получатели должны будут подписать специальное трехстороннее соглашение:

– с органом соцзащиты;

– с местной общиной;

– лично как получатель помощи.

По этому соглашению человек обязуется:

– искать работу;

– проходить обучение;

– участвовать в общественных работах.

Фактически государство больше не готово платить просто так – помощь станет условной.

Почему запускают реформу

Правительство объясняет изменения несколькими целями:

– сделать систему более прозрачной;

– уменьшить злоупотребление;

– направить деньги тем, кто действительно в этом нуждается .

Кроме того, новая модель должна уменьшить бюрократию – вместо нескольких выплат люди будут оформлять одну.

В то же время эксперты уже обращают внимание:

реформа может означать как повышение эффективности, так и более жесткую экономию бюджетных средств.

Таким образом, украинцев ожидает существенная трансформация социальной системы – с большими выплатами для части семей, но и более строгими правилами их получения.

Как сообщали ранее "Комментарии", в 2025 году Петр Порошенко задекларировал более 52,5 млн грн поступлений от Министерства финансов Венгрии, а также вывел в Венгрию из-за приобретения государственных облигаций еще около 15 млн грн.