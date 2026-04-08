Штраф до 34 000 грн за перекази: українців масово “ловлять” на банківських картках

Перекази з картки на картку стали щоденною звичкою для українців, однак у 2026 році ця зручність дедалі частіше обертається фінансовими ризиками. Банки та податкова посилили контроль, і тепер навіть звичайні транзакції можуть викликати підозри.

Податкова та банки посилили контроль – звичайні перекази можуть обернутися серйозними проблемами

Як повідомляють "Коментарі", про це повідомляє фінансова експертка Людмила Сандига.

Коли перекази стають проблемою

Сам факт переказу грошей не є порушенням. Проте проблеми починаються, коли особиста картка використовується як “прихований бізнес-рахунок”.

Фахівці виділяють три головні сигнали ризику:

– регулярні надходження від різних людей, що виглядає як комерційна діяльність;

– відсутність сплати податків із отриманих коштів;

– використання звичайної картки замість рахунку ФОП.

У разі доведення таких фактів українцям загрожує штраф від 17 000 до 34 000 гривень, а іноді навіть конфіскація доходів.

Банки вже відстежують кожен рух

Ще до податкової перевірки операції проходять фінансовий моніторинг банків.

У 2026 році діють чіткі обмеження:

– 100 000 грн на місяць – базовий ліміт для клієнтів без підтверджених доходів;

– 50 000 грн – для клієнтів із підвищеним ризиком.

Картку можуть заблокувати, якщо система помітить велику суму без пояснення або багато дрібних переказів за короткий час. У такому разі банк вимагатиме документи про походження коштів.

Які перекази не викликають проблем

Не всі надходження вважаються доходом. Є категорії операцій, які не підпадають під оподаткування:

– перекази між родичами;

– повернення боргів (із відповідною позначкою у платежі);

– продаж власних уживаних речей;

– разова фінансова допомога.

Такі транзакції зазвичай не викликають питань у банків чи податкової.

Чому правила стали жорсткішими

Експерти пояснюють: держава поступово “закриває” тіньовий мікробізнес, який роками працював через особисті картки.

Якщо людина регулярно продає товари або надає послуги, їй рекомендують офіційно реєструвати діяльність і розділяти особисті та бізнес-фінанси. Це дозволяє уникнути штрафів і блокувань рахунків.

У підсумку фінансова система стає більш прозорою, але водночас – значно суворішою до звичайних користувачів.

