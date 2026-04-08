Штраф до 34 000 грн за перекази: українців масово “ловлять” на банківських картках

Проніна Анна
Перекази з картки на картку стали щоденною звичкою для українців, однак у 2026 році ця зручність дедалі частіше обертається фінансовими ризиками. Банки та податкова посилили контроль, і тепер навіть звичайні транзакції можуть викликати підозри.
Податкова та банки посилили контроль – звичайні перекази можуть обернутися серйозними проблемами
Як повідомляють "Коментарі", про це повідомляє фінансова експертка Людмила Сандига.
Сам факт переказу грошей не є порушенням. Проте проблеми починаються, коли особиста картка використовується як “прихований бізнес-рахунок”.
Фахівці виділяють три головні сигнали ризику:
– регулярні надходження від різних людей, що виглядає як комерційна діяльність;
– відсутність сплати податків із отриманих коштів;
– використання звичайної картки замість рахунку ФОП.
У разі доведення таких фактів українцям загрожує штраф від 17 000 до 34 000 гривень, а іноді навіть конфіскація доходів.
Ще до податкової перевірки операції проходять фінансовий моніторинг банків.
У 2026 році діють чіткі обмеження:
– 100 000 грн на місяць – базовий ліміт для клієнтів без підтверджених доходів;
– 50 000 грн – для клієнтів із підвищеним ризиком.
Картку можуть заблокувати, якщо система помітить велику суму без пояснення або багато дрібних переказів за короткий час. У такому разі банк вимагатиме документи про походження коштів.
Не всі надходження вважаються доходом. Є категорії операцій, які не підпадають під оподаткування:
– перекази між родичами;
– повернення боргів (із відповідною позначкою у платежі);
– продаж власних уживаних речей;
– разова фінансова допомога.
Такі транзакції зазвичай не викликають питань у банків чи податкової.
Експерти пояснюють: держава поступово “закриває” тіньовий мікробізнес, який роками працював через особисті картки.
Якщо людина регулярно продає товари або надає послуги, їй рекомендують офіційно реєструвати діяльність і розділяти особисті та бізнес-фінанси. Це дозволяє уникнути штрафів і блокувань рахунків.
У підсумку фінансова система стає більш прозорою, але водночас – значно суворішою до звичайних користувачів.
