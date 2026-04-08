Штраф до 34 000 грн за переводы: украинцев массово "ловят" на банковских карточках

Переводы с карты на карту стали ежедневной привычкой для украинцев, однако в 2026 году это удобство все чаще оборачивается финансовыми рисками. Банки и налоговая ужесточили контроль, и теперь даже обычные транзакции могут вызвать подозрения.

Налоговая и банки ужесточили контроль – обычные переводы могут обернуться серьезными проблемами

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает финансовая экспертка Людмила Сандыга.

Когда предания становятся проблемой

Сам факт перевода денег не является нарушением. Однако проблемы начинаются, когда личная карточка используется как скрытый бизнес-счет .

Специалисты выделяют три главных сигнала риска:

– регулярные поступления от разных людей , что выглядит как коммерческая деятельность;

– отсутствие уплаты налогов с полученных средств ;

– использование обычной карты вместо счета ФЛП .

В случае доказывания таких фактов украинцам грозит штраф от 17 000 до 34 000 гривен , а иногда даже конфискация доходов.

Банки уже отслеживают каждое движение

Еще до налоговой проверки сделки проходят финансовый мониторинг банков.

В 2026 году действуют четкие ограничения:

– 100 000 грн в месяц – базовый лимит для клиентов без подтвержденных доходов;

– 50 000 грн – для клиентов с повышенным риском.

Карточку могут заблокировать, если система заметит большую сумму без объяснения или много мелких переводов за короткое время . В таком случае банк потребует документы о происхождении средств.

Какие переводы не вызывают проблем

Не все поступления числятся доходом. Есть категории операций, не подпадающих под налогообложение:

– переводы между родственниками;

– возврат долгов (с соответствующей отметкой в платеже) ;

– продажа собственных подержанных вещей;

– разовая финансовая помощь.

Такие транзакции обычно не вызывают вопросов у банков или налоговой.

Почему правила ужесточились

Эксперты объясняют: государство постепенно "закрывает" теневой микробизнес , который годами работал через личные карточки.

Если человек регулярно продает товары или оказывает услуги, ему рекомендуют официально регистрировать деятельность и разделять личные и бизнес-финансы . Это позволяет избежать штрафов и блокировок счетов.

В итоге финансовая система становится более прозрачной, но в то же время значительно строже обычных пользователей.

