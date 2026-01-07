logo_ukra

Головна Новини Суспільство права людини Що чекає українців на платіжках за електроенергію до кінця опалювального сезону: чинний тариф та можливості економії
Що чекає українців на платіжках за електроенергію до кінця опалювального сезону: чинний тариф та можливості економії

Кабмін установив тарифи на електроенергію на чотири місяці, а деякі категорії споживачів зможуть платити вдвічі менше – дізнайтесь деталі.

7 січня 2026, 14:56
Автор:
Проніна Анна

Кабмін затвердив тарифи на електроенергію для населення на перші чотири місяці 2026 року. Відповідно до ухваленого рішення, чинний тариф у розмірі 4,32 гривні за 1 кВт•рік буде діяти до 30 квітня включно . Про подальші зміни після цього терміну наразі інформації немає, тому українцям доведеться планувати витрати на електроенергію за поточним тарифом щонайменше до кінця весни .

Що чекає українців на платіжках за електроенергію до кінця опалювального сезону: чинний тариф та можливості економії

Тарифы на электроэнергию в Украине 2026 – что меняется для потребителей

Для більшості споживачів це означає стабільність у платіжках , однак існують категорії, які зможуть економити суттєво .

По-перше, власники двозонних лічильників отримають можливість платити за електроенергію за диференційованим тарифом: денна електроенергія (з 7:00 до 23:00) буде коштувати 4,32 грн/кВт•рік, а нічна (з 23:00 до 7:00) – лише 2,16 грн . Це дозволяє планувати використання електроприладів у нічний час та суттєво зменшувати рахунки.

По-друге, спеціальний пільговий тариф діє для споживачів, які обігрівають житло виключно електрикою в опалювальний період і не мають іншого виду опалення, зокрема газового чи котельного. За умови офіційного оформлення електроопалення та споживання до 2000 кВт•рік на місяць , тариф для таких домогосподарств становитиме 2,64 грн/кВт•рік . Пільговий тариф буде дійсним протягом усього опалювального сезону – до 30 квітня 2026 року .

Варто зазначити, що рішення Кабміну спрямоване на забезпечення стабільності для українських домогосподарств у період зростання цін на енергоносії та надає можливість окремим категоріям громадян суттєво зекономити на електроенергії. Водночас споживачам варто бути уважними та використовувати можливості двозонних лічильників та пільгових тарифів , щоб мінімізувати витрати.

