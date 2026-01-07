Шок для пенсіонерів: на скільки зросли українські виплати у 2026 році і що за ці гроші можна купити

З 1 січня 2026 року в Україні набрали чинності нові норми державного бюджету, що передбачають підвищення соціальних стандартів, включно з пенсійними виплатами. Це означає реальне збільшення доходів для мільйонів українських пенсіонерів уже в січні.

Пенсії в Україні 2026 – хто і скільки отримуватиме вже з січня

Мінімальна заробітна плата зросла до 8 647 гривень, що автоматично вплинуло на мінімальний розмір пенсії для непрацюючих осіб віком від 65 років з повним страховим стажем. Тепер мінімальна пенсія за віком становить 3 458,80 гривень, що наочно демонструє зростання рівня соціальної підтримки.

Крім того, зросли щомісячні виплати для осіб із особливими заслугами перед державою: Героїв України, кавалерів державних орденів Богдана Хмельницького, "За мужність", Княгині Ольги та тих, хто отримав відзнаку президента "Хрест бойових заслуг".

Ще одне важливе підвищення – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, тепер становить 2 595 гривень. Це слугувало підставою для автоматичного перерахунку мінімальних і максимальних пенсій, а також надбавок і доплат, що залежать від прожиткового мінімуму. Тепер мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним стажем зросла до 2 595 гривень, а максимальна досягла 25 950 гривень.

Пенсія за понаднормовий стаж також збільшилася: за кожен повний рік стажу понад встановлену норму пенсіонери отримуватимуть доплату у розмірі 1% від 2 595 гривень. Важливо, що для працюючих пенсіонерів усі підвищення застосовуються лише після звільнення з роботи.

Автоматично перераховано також пенсії шахтарям, сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника, ветеранам війни, членам їхніх родин, жертвам нацистських переслідувань та особам з особливими заслугами перед Україною. Пенсіонери отримають нові суми вже під час виплати пенсії за січень 2026 року, без необхідності звертатися до Пенсійного фонду.

Таким чином, 2026 рік почався для українських пенсіонерів із конкретним підвищенням виплат, що враховує як стаж, так і особливі заслуги, забезпечуючи соціальну підтримку на новому рівні.

