Шок для пенсионеров: на сколько выросли украинские выплаты в 2026 году и что за эти деньги можно купить

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые нормы государственного бюджета, предусматривающие повышение социальных стандартов, включая пенсионные выплаты. Это означает реальное увеличение доходов для миллионов украинских пенсионеров уже в январе.

Пенсии в Украине 2026 – кто и сколько будет получать уже с января

Минимальная заработная плата выросла до 8647 гривен , что автоматически повлияло на минимальный размер пенсии для неработающих лиц в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем. Теперь минимальная пенсия по возрасту составляет 3458,80 гривен , что наглядно демонстрирует рост уровня социальной поддержки.

Кроме того, выросли ежемесячные выплаты для лиц с особыми заслугами перед государством : Героев Украины, кавалеров государственных орденов Богдана Хмельницкого, "За мужество", Княгини Ольги и тех, кто получил награду президента "Крест боевых заслуг".

Еще одно важное повышение – прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, теперь составляет 2595 гривен. Это послужило основанием для автоматического перерасчета минимальных и максимальных пенсий, а также надбавок и доплат, зависящих от прожиточного минимума. Теперь минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с полным стажем выросла до 2595 гривен, а максимальная достигла 25950 гривен.

Пенсия за сверхурочный стаж также увеличилась: за каждый полный год стажа сверх установленной нормы пенсионеры будут получать доплату в размере 1% от 2595 гривен. Важно, что для работающих пенсионеров все повышения применяются только после увольнения с работы.

Автоматически перечислены также пенсии шахтерам, семьям военнослужащих при потере кормильца, ветеранам войны, членам их семей, жертвам нацистских преследований и лицам с особыми заслугами перед Украиной. Пенсионеры получат новые суммы уже при выплате пенсии за январь 2026 года, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд.

Таким образом, 2026 год начался для украинских пенсионеров с конкретным повышением выплат, учитывающим как стаж, так и особые заслуги, обеспечивая социальную поддержку на новом уровне.

Читайте также в "Комментариях", какими будут графики отключений света во время похолоданий.