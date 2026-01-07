Что ждет украинцев в платежках за электроэнергию до конца отопительного сезона: действующий тариф и экономия

Кабмин утвердил тарифы на электроэнергию для населения в первые четыре месяца 2026 года. Согласно принятому решению, действующий тариф в размере 4,32 гривны за 1 кВт•год будет действовать до 30 апреля включительно . О дальнейших изменениях после этого срока информации нет, поэтому украинцам придется планировать расходы на электроэнергию по текущему тарифу как минимум до конца весны .

Тарифи на електроенергію в Україні 2026 – що змінюється для споживачів

Для большинства потребителей это означает стабильность в платежках , однако существуют категории, которые смогут существенно экономить .

Во-первых, владельцы двухзонных счетчиков получат возможность платить за электроэнергию по дифференцированному тарифу: дневная электроэнергия (с 7:00 до 23:00) будет стоить 4,32 грн/кВт•год, а ночная (с 23:00 до 7:00) – всего 2,16 грн . Это позволяет планировать использование электроприборов в ночное время и существенно уменьшать счета.

Во-вторых, специальный льготный тариф действует для потребителей, обогревающих жилье исключительно электричеством в отопительный период и не имеющих иного вида отопления, в частности, газового или котельного. При официальном оформлении электроотопления и потребления до 2000 кВт•год в месяц , тариф для таких домохозяйств будет составлять 2,64 грн/кВт/год . Льготный тариф будет действителен в течение всего отопительного сезона – до 30 апреля 2026 года .

Следует отметить, что решение Кабмина направлено на обеспечение стабильности для украинских домохозяйств в период роста цен на энергоносители и позволяет отдельным категориям граждан существенно сэкономить на электроэнергии. В то же время, потребителям следует быть внимательными и использовать возможности двухзонных счетчиков и льготных тарифов , чтобы минимизировать расходы.

