Розлучення під забороною: вагітним і матерям немовлят можуть знову перекрити шлях до суду

В Україні можуть фактично повернути заборону на розірвання шлюбу під час вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини. Відповідна норма з’явилася у проєкті нового Цивільного кодексу України, зареєстрованому у Верховній Раді України під №14394.

Шлюб “до року без права виходу”: у парламенті повертають норму, яку скасували кілька місяців тому

Що діє зараз

Наразі питання розірвання шлюбу регулює Сімейний кодекс України. До кінця 2024 року він містив норму, яка забороняла розлучення під час вагітності та протягом року після народження дитини.

Однак у листопаді 2024 року парламент ухвалив закон №4073-IX, яким цю заборону скасували. Тоді зміни пояснювали необхідністю узгодження законодавства з положеннями Стамбульської конвенції та посиленням захисту постраждалих від домашнього насильства.

Сьогодні один із подружжя може подати позов про розірвання шлюбу незалежно від вагітності чи віку дитини.

Що пропонують змінити

У статті 1512 проєкту нового кодексу знову з’являється обмеження:

позов про розірвання шлюбу не підлягає задоволенню під час вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини.

Формулювання “не підлягає задоволенню” означає, що навіть якщо позов подано, суд не зможе його задовольнити в цей період.

Винятки передбачені, якщо:

– вчинено домашнє насильство або інше кримінальне правопорушення;

– батьківство дитини визнане іншою особою;

– чоловіка виключено з актового запису як батька;

– існують інші істотні обставини.

Також позов може подати опікун в інтересах недієздатного чоловіка чи дружини.

Чому виникла дискусія

Фактично пропонується повернути норму, яку парламент уже виключив кілька місяців тому. Юристи звертають увагу на можливу правову неузгодженість та питання послідовності законодавчої політики.

Крім того, обмеження на розгляд позову в суді в певний період може розцінюватися як звуження доступу до правосуддя.

Окрему критику викликає формулювання “інші істотні обставини” – воно залишає широкий простір для судового тлумачення і може створювати різну практику в різних регіонах.

Альтернативний варіант

У лютому зареєстровано альтернативний законопроєкт №14394-1, де норма викладена в іншій редакції. Також із тексту вилучено положення, яке дозволяло укладення шлюбу з 14 років у разі вагітності.

Що далі

Поки що це лише законопроєкт. Остаточне рішення залежить від того, яку редакцію нового кодексу підтримає парламент.

Якщо норму ухвалять у нинішньому вигляді, в Україні фактично знову діятиме обмеження на розлучення під час вагітності та в перший рік після народження дитини – з передбаченими винятками.

Тема вже викликала широку дискусію серед правників і правозахисників. Адже питання стосується балансу між захистом материнства та правом кожної людини на доступ до суду і свободу особистого вибору.

