Развод под запретом: беременным и матерям младенцев могут снова перекрыть путь в суд

В Украине могут фактически вернуть запрет на расторжение брака во время беременности и в течение одного года после рождения ребенка. Соответствующая норма появилась в проекте нового Гражданского кодекса Украины , зарегистрированном в Верховной Раде Украины под №14394.

Брак "до года без права выхода": в парламенте возвращают норму, отмененную несколько месяцев назад

Что действует сейчас

В настоящее время вопрос расторжения брака регулирует Семейный кодекс Украины . До конца 2024 года он содержал норму, запрещавшую развод во время беременности и в течение года после рождения ребенка.

Однако в ноябре 2024 года парламент принял закон №4073-IX, которым этот запрет был отменен. В то время изменения объясняли необходимостью согласования законодательства с положениями Стамбульской конвенции и усилением защиты пострадавших от домашнего насилия.

Сегодня один из супругов может подать иск о расторжении брака независимо от беременности или возраста ребенка.

Что предлагают изменить

В статье 1512 проекта нового кодекса снова появляется ограничение:

иск о расторжении брака не подлежит удовлетворению во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.

Формулировка "не подлежит удовлетворению" означает, что даже если иск подан, суд не сможет его удовлетворить в этот период.

Исключения предусмотрены, если:

– совершено домашнее насилие или другое уголовное правонарушение;

– отцовство ребенка признано другим лицом;

– мужчина исключен из актовой записи как отца;

– существуют другие существенные обстоятельства.

Также иск может подать опекун в интересах недееспособного супруга.

Почему возникла дискуссия

Фактически предлагается вернуть норму, которую парламент уже исключил несколько месяцев назад. Юристы обращают внимание на возможную правовую несогласованность и вопросы последовательности законодательной политики.

Кроме того, ограничение на рассмотрение иска в суде в определенный период может расцениваться как сужение доступа к правосудию.

Отдельную критику вызывает формулировка "другие существенные обстоятельства" — она оставляет широкое пространство для судебного толкования и может создавать разную практику в разных регионах.

Альтернативный вариант

В феврале зарегистрирован альтернативный законопроект №14394-1, где норма изложена в другой редакции. Также из текста изъято положение, разрешавшее заключение брака с 14 лет в случае беременности.

Что дальше

Пока это только законопроект. Окончательное решение зависит от того, какую редакцию нового кодекса поддержит парламент.

Если норма будет принята в нынешнем виде, в Украине фактически снова будет действовать ограничение на развод во время беременности и в первый год после рождения ребенка – с предусмотренными исключениями.

Тема уже вызвала широкую дискуссию среди юристов и правозащитников. Ведь вопрос касается баланса между защитой материнства и правом каждого человека на доступ в суд и свободу личного выбора.

