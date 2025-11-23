logo_ukra

Суспільство права людини Росіян попередили про масове відключення мобільного інтернету
Росіян попередили про масове відключення мобільного інтернету

Оператори прибирають доступ до мережі під приводом «безпеки», залишаючи людям лише контрольований перелік сайтів.

23 листопада 2025, 19:52
Проніна Анна

У Росії оператори зв’язку масово попереджають абонентів: мобільний інтернет незабаром можуть відключити по всій країні. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, підкреслюючи, що рішення нібито ухвалене заради "забезпечення заходів безпеки".

Росіян попередили про масове відключення мобільного інтернету

У Росії готуються до темряви в смартфонах — мобільний інтернет відключають, а залишають лише “російський інтернет”

Під загрозою відключення — клієнти Т2, МТС та інших великих операторів. Фактично, росіянам пропонують нову реальність: інтернету немає, але "користуватися цифровими сервісами" все одно можна… якщо вони з "білого списку".

У МТС запевняють, що навіть без доступу до мережі люди нібито зможуть користуватися звичними сервісами. У Т2 цей перелік називають "найбільш затребуваними онлайн-ресурсами".

Фактично росіянам залишають те, що контролює держава:
— VK та "Одноклассники"
— Mail.ru
— Ozon, Wildberries
— сервіси "Яндекса", "Дзен", Rutube
— платіжна система "Мир"
— особисті кабінети операторів
— російські ЗМІ: РІА Новости, ТАРС, "Газета.Ru", РБК
— навігація та сервіси для поїздок: РЖД, "Туту.ру", 2ГИС, таксі "Максим", Gismeteo

Іншими словами, під приводом "безпеки" росіянам фактично запускають внутрішній "інтернет-резервацію", де все, що вони можуть читати й бачити — це контрольовані державою ресурси. Судячи з тенденцій, повне відключення мобільного інтернету може стати черговим кроком Кремля до інформаційної ізоляції своєї ж країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що ФСБ отримала право відключати людей від зв’язку та інтернету – на окупованих територіях готують “зони мовчання”. За рішенням президента РФ чи уряду спецслужби можуть тимчасово обмежувати доступ до зв’язку без суду, пояснень і будь-якої відповідальності з боку операторів. Це означає, що в будь-який момент людину можна позбавити зв’язку лише за підозрою у “неблагонадійності” або “співпраці з іноземними структурами”.



