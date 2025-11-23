Росіян попередили про масове відключення мобільного інтернету

У Росії оператори зв’язку масово попереджають абонентів: мобільний інтернет незабаром можуть відключити по всій країні. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, підкреслюючи, що рішення нібито ухвалене заради "забезпечення заходів безпеки".

У Росії готуються до темряви в смартфонах — мобільний інтернет відключають, а залишають лише “російський інтернет”

Під загрозою відключення — клієнти Т2, МТС та інших великих операторів. Фактично, росіянам пропонують нову реальність: інтернету немає, але "користуватися цифровими сервісами" все одно можна… якщо вони з "білого списку".

У МТС запевняють, що навіть без доступу до мережі люди нібито зможуть користуватися звичними сервісами. У Т2 цей перелік називають "найбільш затребуваними онлайн-ресурсами".

Фактично росіянам залишають те, що контролює держава:

— VK та "Одноклассники"

— Mail.ru

— Ozon, Wildberries

— сервіси "Яндекса", "Дзен", Rutube

— платіжна система "Мир"

— особисті кабінети операторів

— російські ЗМІ: РІА Новости, ТАРС, "Газета.Ru", РБК

— навігація та сервіси для поїздок: РЖД, "Туту.ру", 2ГИС, таксі "Максим", Gismeteo

Іншими словами, під приводом "безпеки" росіянам фактично запускають внутрішній "інтернет-резервацію", де все, що вони можуть читати й бачити — це контрольовані державою ресурси. Судячи з тенденцій, повне відключення мобільного інтернету може стати черговим кроком Кремля до інформаційної ізоляції своєї ж країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що ФСБ отримала право відключати людей від зв’язку та інтернету – на окупованих територіях готують “зони мовчання”. За рішенням президента РФ чи уряду спецслужби можуть тимчасово обмежувати доступ до зв’язку без суду, пояснень і будь-якої відповідальності з боку операторів. Це означає, що в будь-який момент людину можна позбавити зв’язку лише за підозрою у “неблагонадійності” або “співпраці з іноземними структурами”.