Россиян предупредили о массовом отключении мобильного интернета

В России операторы связи массово предупреждают абонентов: мобильный интернет скоро могут отключить по всей стране. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, подчеркивая, что решение якобы было принято ради "обеспечения мер безопасности".

В России готовятся к темноте в смартфонах – мобильный интернет отключают, а оставляют только "российский интернет"

Под угрозой отключения клиенты Т2, МТС и других крупных операторов. Фактически россиянам предлагают новую реальность: интернета нет, но "пользоваться цифровыми сервисами" все равно можно… если они из "белого списка".

В МТС уверяют, что даже без доступа к сети люди вроде бы смогут пользоваться привычными сервисами. В Т2 этот список называют "наиболее востребованными онлайн-ресурсами".

Фактически россиянам оставляют то, что контролирует государство:

— VK и "Одноклассники"

— Mail.ru

— Ozon, Wildberries

— сервисы Яндекса, Дзен, Rutube

— Платежная система "Мир"

— Личные кабинеты операторов

— российские СМИ: РИА Новости, ТАСС, "Газета.Ru", РБК

— навигация и сервисы для поездок: РЖД, "Туту.ру", 2ГИС, такси "Максим", Gismeteo

Иными словами, под предлогом "безопасности" россиянам фактически запускают внутреннюю "интернет-резервацию", где все, что они могут читать и видеть — это контролируемые государством ресурсы. Судя по тенденциям, полное отключение мобильного интернета может стать очередным шагом Кремля к информационной изоляции своей страны.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что ФСБ получила право отключать людей от связи и интернета — на оккупированных территориях готовят "зоны молчания". По решению президента РФ или правительства спецслужбы могут временно ограничивать доступ к связи без суда, пояснениям и какой-либо ответственности со стороны операторов. Это означает, что в любой момент человека можно лишить связи только по подозрению в "неблагонадежности" или "сотрудничестве с иностранными структурами".