Роботодавці полюють на 60+: в Україні масово беруть на роботу пенсіонерів

В Україні формується новий економічний тренд, який ще кілька років тому здавався малоймовірним. Через гострий дефіцит кадрів роботодавці дедалі частіше звертають увагу на людей пенсійного віку. Фактично країна входить у фазу так званої “срібної економіки” – моделі, де покоління 50+ і 60+ стає активним ресурсом ринку праці.

Український бізнес змінює правила гри – пенсіонери стають найзатребуванішими працівниками

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила директорка Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова. За її словами, нині для бізнесу однією з найпривабливіших категорій працівників є чоловіки віком 60+.

“Роботодавець буквально ганяється за людьми цієї вікової категорії”, – наголосила вона.

Причина – не лише в нестачі робочих рук, а й у якості трудової поведінки. За словами Лібанової, компанії часто віддають перевагу старшому поколінню через вищий рівень відповідальності, дисципліни та стабільності. Саме ці якості сьогодні стають критично важливими для роботодавця, який працює в умовах економічної турбулентності.

Дослідження в межах публічної ініціативи “Срібна економіка України: потенціал покоління 50+” свідчить, що бізнес поступово переосмислює кадрову політику. Йдеться не про поодинокі випадки, а про системну тенденцію. Старші працівники розглядаються як ресурс, здатний підтримати виробничі процеси та компенсувати нестачу молодих кадрів.

Найактивніше пенсіонерів працевлаштовують в аграрній сфері, транспорті, промисловості та будівництві. Це галузі, де практичний досвід і витривалість часто важливіші за цифрові навички. Водночас є напрями, де бізнес поки що обережний. Йдеться про рітейл, продажі, кол-центри, ресторанний сектор та інформаційно-комунікаційну сферу – там роботодавці частіше шукають працівників із навичками роботи з новими технологіями або активною взаємодією з клієнтами.

Фактично Україна переживає структурну трансформацію ринку праці. Зміна демографічної ситуації, міграційні процеси та наслідки війни змушують компанії переглядати вікові стереотипи. Те, що раніше сприймалося як “пенсійний вік”, тепер дедалі частіше означає досвід, професіоналізм і готовність працювати стабільно.

Експерти наголошують: якщо тенденція збережеться, “срібна економіка” може стати одним із ключових чинників відновлення ринку праці. Водночас постає питання адаптації робочих місць, створення безбар’єрного середовища та програм перекваліфікації для людей старшого віку.

Український бізнес уже робить вибір – і цей вибір дедалі частіше на користь 60+.

