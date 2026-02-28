Работодатели охотятся на 60: в Украине массово берут на работу пенсионеров

В Украине формируется новый экономический тренд, который несколько лет назад казался маловероятным. Из-за острого дефицита кадров работодатели все чаще обращают внимание на людей пенсионного возраста. Фактически страна входит в фазу так называемой серебряной экономики – модели, где поколение 50 и 60 становится активным ресурсом рынка труда.

Украинский бизнес меняет правила игры – пенсионеры становятся самыми востребованными работниками

Об этом в интервью РБК-Украина заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птицы Элла Либанова. По ее словам, сейчас для бизнеса одной из самых привлекательных категорий работников являются мужчины 60 лет.

"Работодатель буквально гоняется за людьми этой возрастной категории", — подчеркнула она.

Причина – не только в нехватке рабочих рук, но и в качестве трудового поведения. По словам Либановой, компании часто предпочитают старшее поколение из-за более высокого уровня ответственности, дисциплины и стабильности. Именно эти качества сегодня становятся критически важными для работодателя , работающего в условиях экономической турбулентности.

Исследование в рамках публичной инициативы Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 50 свидетельствует, что бизнес постепенно переосмысливает кадровую политику. Речь идет не об единичных случаях, а о системной тенденции. Старшие работники рассматриваются как ресурс, способный поддержать производственные процессы и компенсировать нехватку молодых кадров.

Активнее всего пенсионеров трудоустраивают в аграрной сфере, транспорте, промышленности и строительстве. Это отрасли, где практический опыт и выносливость часто важнее цифровых навыков . В то же время, есть направления, где бизнес пока осторожный. Речь идет о ритейле, продажах, колл-центрах, ресторанном секторе и информационно-коммуникационной сфере – там работодатели чаще ищут работников с навыками работы с новыми технологиями или активным взаимодействием с клиентами.

Фактически, Украина переживает структурную трансформацию рынка труда. Смена демографической ситуации, миграционные процессы и последствия войны заставляют компании пересматривать возрастные стереотипы. То, что раньше воспринималось как "пенсионный возраст", теперь все чаще означает опыт, профессионализм и готовность работать стабильно .

Эксперты отмечают: если тенденция сохранится, "серебряная экономика" может стать одним из ключевых факторов возобновления рынка труда. В то же время возникает вопрос адаптации рабочих мест, создания безбарьерной среды и программ переквалификации для людей постарше.

Украинский бизнес уже делает выбор – и этот выбор все чаще в пользу 60 .

