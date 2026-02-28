Работодатели охотятся на 60: в Украине массово берут на работу пенсионеров

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Украине формируется новый экономический тренд, который несколько лет назад казался маловероятным. Из-за острого дефицита кадров работодатели все чаще обращают внимание на людей пенсионного возраста. Фактически страна входит в фазу так называемой серебряной экономики – модели, где поколение 50 и 60 становится активным ресурсом рынка труда.
Украинский бизнес меняет правила игры – пенсионеры становятся самыми востребованными работниками
Об этом в интервью РБК-Украина заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птицы Элла Либанова. По ее словам, сейчас для бизнеса одной из самых привлекательных категорий работников являются мужчины 60 лет.
Причина – не только в нехватке рабочих рук, но и в качестве трудового поведения. По словам Либановой, компании часто предпочитают старшее поколение из-за более высокого уровня ответственности, дисциплины и стабильности. Именно эти качества сегодня становятся критически важными для работодателя , работающего в условиях экономической турбулентности.
Исследование в рамках публичной инициативы Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 50 свидетельствует, что бизнес постепенно переосмысливает кадровую политику. Речь идет не об единичных случаях, а о системной тенденции. Старшие работники рассматриваются как ресурс, способный поддержать производственные процессы и компенсировать нехватку молодых кадров.
Активнее всего пенсионеров трудоустраивают в аграрной сфере, транспорте, промышленности и строительстве. Это отрасли, где практический опыт и выносливость часто важнее цифровых навыков . В то же время, есть направления, где бизнес пока осторожный. Речь идет о ритейле, продажах, колл-центрах, ресторанном секторе и информационно-коммуникационной сфере – там работодатели чаще ищут работников с навыками работы с новыми технологиями или активным взаимодействием с клиентами.
Фактически, Украина переживает структурную трансформацию рынка труда. Смена демографической ситуации, миграционные процессы и последствия войны заставляют компании пересматривать возрастные стереотипы. То, что раньше воспринималось как "пенсионный возраст", теперь все чаще означает опыт, профессионализм и готовность работать стабильно .
Эксперты отмечают: если тенденция сохранится, "серебряная экономика" может стать одним из ключевых факторов возобновления рынка труда. В то же время возникает вопрос адаптации рабочих мест, создания безбарьерной среды и программ переквалификации для людей постарше.
Украинский бизнес уже делает выбор – и этот выбор все чаще в пользу 60 .
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что демографическая катастрофа может уничтожить Украину.