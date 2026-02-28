Івашин: демографічна катастрофа може знищити Україну

Демографічна ситуація в Україні набула ознак катастрофи, що потребує радикальних державних кроків для стабілізації кількості населення. Про це 26 лютого заявив координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху (ГВР) Олексій Івашин під час експертної зустрічі Українського безпекового клубу "Ситуаційна кімната: Україна-2026".

Олексій Івашин. Фото: ГВР

Виступаючи з доповіддю "Україна-2026: Стратегія виживання та мобілізація ресурсів", він зауважив, що станом на 2026 рік населення країни скоротилося до 26-28 млн осіб, а медіанний вік українців наблизився до 50 років.

"Україна вже перейшла в категорію країн з найстарішим у світі населенням. Сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні впав до історичного антирекорду – 0,9-1 дитини на жінку (для простого заміщення поколінь цей показник має бути не нижчим за 2,1), а кількість померлих у першій половині 2025 року перевищувала кількість народжених у 2,9 рази. До цього додалися масова еміграція українців та втрати внаслідок війни – щороку країна втрачає сотні тисяч людей", – наголосив Івашин.

Також він звернув увагу на критичний розрив між Росією та Україною у мобілізаційному ресурсі: "Наразі Україна має близько 5 млн чоловіків віком 25-60 років, тоді як мобілізаційний потенціал РФ оцінюється у 22-23 млн осіб".

На думку координатора ГВР, ключовими демографічними проблемами України є знелюднення та старіння населення. Без комплексної державної політики, спрямованої на стимулювання народжуваності та зменшення еміграції, Україна не зможе ефективно протистояти цим викликам.

"Для подолання катастрофи ми пропонуємо радикальні кроки: значні одноразові виплати на другу і наступних дітей (від 1-1,5 млн грн) та активну політику залучення мігрантів. Болюче питання: зменшення еміграції і відтоку молоді і людей середнього віку за кордон. Очевидно, що на світовому "ринку" Україна програє конкуренцію за людей. Демографічна катастрофа – це те, що може знищити Україну вже в наступні десятиліття. Тому мусимо працювати над цією проблематикою, вона є критично важливою", – додав Івашин.

Захід відбувся у форматі Chatham House за участю народних депутатів, представників Сил оборони, ветеранів та експертного співтовариства за сприяння ГО "Фонд сприяння демократії" спільно з Українським безпековим клубом та за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи справді в Україні розпочинаються вибори: якою буде реакція ОП на демарш Залужного.