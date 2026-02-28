Івашин: демографічна катастрофа може знищити Україну

Рубрики
Демографічна ситуація в Україні набула ознак катастрофи, що потребує радикальних державних кроків для стабілізації кількості населення. Про це 26 лютого заявив координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху (ГВР) Олексій Івашин під час експертної зустрічі Українського безпекового клубу "Ситуаційна кімната: Україна-2026".
Олексій Івашин. Фото: ГВР
Виступаючи з доповіддю "Україна-2026: Стратегія виживання та мобілізація ресурсів", він зауважив, що станом на 2026 рік населення країни скоротилося до 26-28 млн осіб, а медіанний вік українців наблизився до 50 років.
Також він звернув увагу на критичний розрив між Росією та Україною у мобілізаційному ресурсі: "Наразі Україна має близько 5 млн чоловіків віком 25-60 років, тоді як мобілізаційний потенціал РФ оцінюється у 22-23 млн осіб".
На думку координатора ГВР, ключовими демографічними проблемами України є знелюднення та старіння населення. Без комплексної державної політики, спрямованої на стимулювання народжуваності та зменшення еміграції, Україна не зможе ефективно протистояти цим викликам.
Захід відбувся у форматі Chatham House за участю народних депутатів, представників Сил оборони, ветеранів та експертного співтовариства за сприяння ГО "Фонд сприяння демократії" спільно з Українським безпековим клубом та за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні.
