Ивашин: демографическая катастрофа может уничтожить Украину

Демографическая ситуация в Украине приобрела признаки катастрофы, что требует радикальных государственных шагов для стабилизации населения. Об этом 26 февраля заявил координатор инициативной группы Общественно-военного движения (ГВР) Алексей Ивашин во время экспертной встречи Украинского клуба безопасности "Ситуационная комната: Украина-2026".
Выступая с докладом "Украина-2026: Стратегия выживания и мобилизация ресурсов", он отметил, что на 2026 год население страны сократилось до 26-28 млн человек, а медианный возраст украинцев приблизился к 50 годам.
Также он обратил внимание на критический разрыв между Россией и Украиной в мобилизационном ресурсе: "В настоящее время Украина имеет около 5 млн. мужчин в возрасте 25-60 лет, тогда как мобилизационный потенциал РФ оценивается в 22-23 млн. человек".
По мнению координатора ГВС, ключевыми демографическими проблемами Украины является обезлюдивание и старение населения. Без комплексной государственной политики, направленной на стимулирование рождаемости и уменьшение эмиграции, Украина не сможет эффективно противостоять этим вызовам.
