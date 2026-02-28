Ивашин: демографическая катастрофа может уничтожить Украину

Демографическая ситуация в Украине приобрела признаки катастрофы, что требует радикальных государственных шагов для стабилизации населения. Об этом 26 февраля заявил координатор инициативной группы Общественно-военного движения (ГВР) Алексей Ивашин во время экспертной встречи Украинского клуба безопасности "Ситуационная комната: Украина-2026".

Алексей Ивашин. Фото: ГВР

Выступая с докладом "Украина-2026: Стратегия выживания и мобилизация ресурсов", он отметил, что на 2026 год население страны сократилось до 26-28 млн человек, а медианный возраст украинцев приблизился к 50 годам.

"Украина уже перешла в категорию стран со старейшим в мире населением. Суммарный коэффициент рождаемости в Украине упал в исторический антирекорд – 0,9-1 ребенка на женщину (для простого замещения поколений этот показатель должен быть не ниже 2,1), а количество умерших в первой половине 2025 года превышало количество родившихся в 2,9 раза. К этому добавилась массовая эмиграция украинцев и потери в результате войны – ежегодно страна теряет сотни тысяч людей", – подчеркнул Ивашин.

Также он обратил внимание на критический разрыв между Россией и Украиной в мобилизационном ресурсе: "В настоящее время Украина имеет около 5 млн. мужчин в возрасте 25-60 лет, тогда как мобилизационный потенциал РФ оценивается в 22-23 млн. человек".

По мнению координатора ГВС, ключевыми демографическими проблемами Украины является обезлюдивание и старение населения. Без комплексной государственной политики, направленной на стимулирование рождаемости и уменьшение эмиграции, Украина не сможет эффективно противостоять этим вызовам.

"Для преодоления крушения мы предлагаем радикальные шаги: значительные единовременные выплаты на второго и последующих детей (от 1-1,5 млн грн) и активную политику привлечения мигрантов. Болезненный вопрос: уменьшение эмиграции и оттока молодежи и людей среднего возраста за границу. Очевидно, что на мировом рынке Украина проигрывает конкуренцию за людей. Демографическая катастрофа – это то, что может уничтожить Украину в последующие десятилетия. Поэтому должны работать над этой проблематикой, она критически важна", – добавил Ивашин.

Мероприятие состоялось в формате Chatham House с участием народных депутатов, представителей Сил обороны, ветеранов и экспертного сообщества при содействии ОО "Фонд содействия демократии" совместно с Украинским клубом безопасности и при поддержке Фонда Ганнса Зайделя в Украине.

