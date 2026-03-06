logo_ukra

Прогуляв школу – платять батьки: українців почнуть штрафувати за пропуски дітей
Прогуляв школу – платять батьки: українців почнуть штрафувати за пропуски дітей

Уряд змінив правила обліку школярів. Якщо дитина пропускатиме уроки без поважної причини, відповідальність нестимуть батьки.

6 березня 2026, 14:47
Автор:
Проніна Анна

В Україні батьків можуть почати штрафувати за прогули дітей у школі. Якщо учень пропускатиме заняття без поважних причин, відповідальність нестимуть саме дорослі. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Прогуляв школу – платять батьки: українців почнуть штрафувати за пропуски дітей

В Україні вводять штрафи для батьків за прогули дітей у школі

Причиною нововведення стали зміни до порядку ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, які затвердив Кабінет Міністрів. Відповідну постанову №241 уряд ухвалив 25 лютого 2026 року.

Як пояснила голова громадської організації "Батьки SOS" Альона Парфонова, у разі безпідставних прогулів школи можуть ініціювати адміністративну відповідальність для батьків за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

За попередніми оцінками, розмір штрафу може становити близько 250 гривень.

Водночас Парфонова зазначила, що така сума навряд чи стане ефективним інструментом впливу. За її словами, для одних сімей це може бути несуттєвою сумою, а інші можуть просто сплатити штраф і продовжити ігнорувати вимоги.

Окремо вона підкреслила, що питання потребує чіткого врегулювання. Зокрема, необхідно визначити перелік поважних причин, через які дитина може бути відсутня на заняттях.

Серед таких причин традиційно можуть бути:

  • хвороба;

  • сімейні обставини;

  • участь у змаганнях або творчих заходах;

  • інші підтверджені причини.

Як зазначила Парфонова, держава повинна контролювати, щоб усі діти були охоплені освітою, і подібна практика існує в багатьох країнах світу.

Нові правила спрямовані на те, щоб зменшити кількість систематичних прогулів та посилити відповідальність батьків за відвідування школи їхніми дітьми.

Читайте також в "Коментарях", що на Буковині жінка народила десяту дитину. 



