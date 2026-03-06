logo

Прогулял школу – платят родители: украинцев начнут штрафовать за пропуски детей
Прогулял школу – платят родители: украинцев начнут штрафовать за пропуски детей

Правительство изменило правила учета школьников. Если ребенок будет упускать уроки без уважительной причины, ответственность будут нести родители.

6 марта 2026, 14:47
Автор:
Проніна Анна

В Украине родителей могут начать штрафовать за прогулы детей в школе . Если ученик будет пропускать занятия без уважительных причин, ответственность будут нести именно взрослые. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" .

Прогулял школу – платят родители: украинцев начнут штрафовать за пропуски детей

В Украине вводят штрафы для родителей за прогулы детей в школе

Причиной нововведения стали изменения в порядок ведения учета детей дошкольного и школьного возраста , которые утвердил Кабинет Министров. Соответствующее постановление №241 правительство приняло 25 февраля 2026 года .

Как пояснила глава общественной организации "Родители SOS" Алена Парфонова , в случае безосновательных прогулов школы могут инициировать административную ответственность для родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию детей .

По предварительным оценкам, размер штрафа может составить около 250 гривен .

В то же время, Парфонова отметила, что такая сумма вряд ли станет эффективным инструментом влияния. По ее словам, для одних семей это может оказаться несущественной суммой, а другие могут просто уплатить штраф и продолжить игнорировать требования.

Отдельно она подчеркнула, что вопрос нуждается в четком урегулировании. В частности, необходимо определить перечень уважительных причин , по которым ребенок может отсутствовать на занятиях.

Среди таких причин традиционно могут быть:

  • болезнь;

  • семейные обстоятельства;

  • участие в соревнованиях или творческих мероприятиях;

  • другие подтвержденные причины.

Как отметила Парфонова, государство должно контролировать, чтобы все дети были охвачены образованием и подобная практика существует во многих странах мира.

Новые правила направлены на то, чтобы снизить количество систематических прогулов и усилить ответственность родителей за посещение школы их детьми.

