На Буковині жінка народила десяту дитину: у родині тепер п’ятеро синів і п’ятеро доньок

У Чернівецькій області 36-річна Марія Митрик народила свою десяту дитину. Новонароджений хлопчик отримав ім’я Марк і з’явився на світ із вагою 3720 грамів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Хотинський міський голова Андрій Дранчук.

Десята дитина в родині: жителька Буковини народила хлопчика вагою понад 3,7 кг

Пологи відбулися у Хотинській багатопрофільній лікарні. За словами медиків, і мама, і немовля почуваються добре.

Завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення лікарні Тетяна Бондарчук розповіла, що жінка має велику родину — п’ять доньок і п’ятьох синів.

За словами лікарки, всі діти Марії народжувалися природним шляхом і без серйозних ускладнень.

"Усі пологи відбувалися самостійно, переважно на 39–40 тижні. Діти народжувалися доношеними та здоровими", — зазначила Тетяна Бондарчук.

Новонародженого Марка вже урочисто виписали з лікарні. На фото з виписки видно, що щаслива родина зустріла малюка разом із батьком та близькими.

У громаді зазначають, що такі родини є прикладом міцних сімейних цінностей та великої любові до дітей.

Читайте також в "Коментарях", що правоохоронці Житомирщини викрили факт жорстокого поводження з пацієнткою у дитячій лікарні імені В. Й. Башека. За даними слідства, дві медичні сестри застосовували силу до 17-річної дівчини, яка перебувала на лікуванні у психіатричному відділенні. Інцидент стався наприкінці грудня 2025 року. Про знущання стало відомо завдяки іншому неповнолітньому пацієнту, який на власні очі бачив насильство та повідомив про це Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Слідство встановило шокуючі деталі: медичні працівниці напали на дівчину, коли та була фактично безпорадною.