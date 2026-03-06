logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события На Буковине женщина родила десятого ребенка: в семье теперь пятеро сыновей и пятеро дочерей
commentss НОВОСТИ Все новости

На Буковине женщина родила десятого ребенка: в семье теперь пятеро сыновей и пятеро дочерей

36-летняя Мария Митрик из Черновицкой области стала мамой в седьмой раз… точнее — уже в десятый раз. Все ее роды происходили естественным путём и без осложнений.

6 марта 2026, 12:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Черновицкой области 36-летняя Мария Митрик родила своего десятого ребенка . Новорожденный мальчик получил имя Марк и появился на свет с весом 3720 граммов . Об этом сообщил на своей странице в Facebook Хотинский городской голова Андрей Дранчук .

На Буковине женщина родила десятого ребенка: в семье теперь пятеро сыновей и пятеро дочерей

Десятый ребенок в семье: жительница Буковины родила мальчика весом более 3,7 кг

Роды прошли в Хотинской многопрофильной больнице . По словам медиков, и мама, и младенец чувствуют себя хорошо.

Заведующая акушерско-гинекологическим отделением больницы Татьяна Бондарчук рассказала, что у женщины большая семья — пять дочерей и пять сыновей .

По словам врача, все дети Марии рождались естественным путем и без серьезных осложнений.

"Все роды происходили самостоятельно, в основном на 39–40 неделе. Дети рождались доношенными и здоровыми", – отметила Татьяна Бондарчук.

Новорожденного Марка уже торжественно выписали из больницы. На фото по выписке видно, что счастливая семья встретила малыша вместе с отцом и близкими.

В обществе говорят, что такие семьи являются примером крепких семейных ценностей и большой любви к детям .

Читайте также в "Комментариях", что   правоохранители Житомирщины разоблачили факт жестокого обращения с пациенткой в детской больнице имени В. И. Башека. По данным следствия, две медицинские сестры применяли силу к 17-летней девушке, которая находилась на лечении в психбольнице. Инцидент произошел в конце декабря 2025 года. Об издевательствах стало известно благодаря другому несовершеннолетнему пациенту, который своими глазами видел насилие и сообщил об этом Уполномоченному Верховной Раде по правам человека. Следствие установило шокирующие детали: медицинские работницы напали на девушку, когда она была фактически беспомощной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости