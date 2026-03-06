На Буковине женщина родила десятого ребенка: в семье теперь пятеро сыновей и пятеро дочерей

В Черновицкой области 36-летняя Мария Митрик родила своего десятого ребенка . Новорожденный мальчик получил имя Марк и появился на свет с весом 3720 граммов . Об этом сообщил на своей странице в Facebook Хотинский городской голова Андрей Дранчук .

Десятый ребенок в семье: жительница Буковины родила мальчика весом более 3,7 кг

Роды прошли в Хотинской многопрофильной больнице . По словам медиков, и мама, и младенец чувствуют себя хорошо.

Заведующая акушерско-гинекологическим отделением больницы Татьяна Бондарчук рассказала, что у женщины большая семья — пять дочерей и пять сыновей .

По словам врача, все дети Марии рождались естественным путем и без серьезных осложнений.

"Все роды происходили самостоятельно, в основном на 39–40 неделе. Дети рождались доношенными и здоровыми", – отметила Татьяна Бондарчук.

Новорожденного Марка уже торжественно выписали из больницы. На фото по выписке видно, что счастливая семья встретила малыша вместе с отцом и близкими.

В обществе говорят, что такие семьи являются примером крепких семейных ценностей и большой любви к детям .

