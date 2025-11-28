Проблемний лічильник води може коштувати дорого: у яких випадках нарахують додаткові суми

В Україні почастішали випадки, коли споживачі отримують вищі рахунки за воду без жодних змін у побуті. Причина часто криється у самому лічильнику — якщо його визнають несправним, водоканал може нарахувати оплату за нормами споживання, які значно перевищують реальні витрати. Про це пише RadioTrek.

За яку «позначку» на лічильнику води можна отримати штраф

Нині водоканали по всій країні проводять вибіркові перевірки й дедалі частіше фіксують порушення: старі прилади, стерті пломби, сліди корозії чи навіть мінімальні дефекти. У таких випадках показники лічильника просто не враховуються. Споживачеві виставляють платіжку за нормами, а це — фактично штраф, який може сягати значних сум.

До проблемного лічильника можуть віднести прилад, який давно не проходив повірку, має механічні ушкодження, стоїть без офіційного акта встановлення або демонструє показники, що не відповідають реальному споживанню. Особливу увагу звертають на пломби: навіть тріщина чи зміщення можуть викликати підозру у втручанні.

Наслідки для власника неприємні — від перерахунку за кілька місяців до необхідності замінити прилад і повторно пройти всі процедури. У деяких випадках донарахування можуть перевищити суму фактичного споживання у два-три рази.

Фахівці радять власникам не чекати перевірки, а самостійно оглядати лічильник і фіксувати показники щомісяця. Фото з датою — найкращий доказ у разі суперечки. Якщо прилад старший за 5–8 років, варто замислитися про заміну. А якщо є будь-які сумніви — краще запросити офіційну перевірку, що обійдеться значно дешевше, ніж можливе донарахування.

У відповідальному контролі немає нічого зайвого: це спосіб захистити свій бюджет і уникнути непередбачених витрат. Лічильник — це не просто техніка, а елемент фінансової безпеки квартири.

