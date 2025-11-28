Проблемный счетчик воды может стоить дорого: в каких случаях начислят дополнительные суммы

В Украине участились случаи, когда потребители получают более высокие счета за воду без изменений в быту. Причина часто кроется в самом счетчике — если его сочтут неисправным, водоканал может начислить оплату по нормам потребления, значительно превышающим реальные затраты. Об этом пишет RadioTrek.

За какую «отметку» на счетчике воды можно получить штраф?

В настоящее время водоканалы по всей стране проводят выборочные проверки и чаще фиксируют нарушения: старые приборы, стертые пломбы, следы коррозии или даже минимальные дефекты. В таких случаях показатели счетчика просто не учитываются. Потребителю выставляют платежку по нормам, а это фактически штраф, который может достигать значительных сумм.

К проблемному счетчику могут отнести давно не проходящий поверку прибор, имеющий механические повреждения, стоящий без официального акта установки или демонстрирующий показатели, не соответствующие реальному потреблению. Особое внимание обращают на пломбы: даже трещина или смещение могут вызвать подозрение во вмешательстве.

Последствия владельца неприятны — от пересчета за несколько месяцев до необходимости заменить прибор и повторно пройти все процедуры. В некоторых случаях доначисления могут превысить сумму фактического потребления в два-три раза.

Специалисты советуют владельцам не ждать проверки, а самостоятельно осматривать счетчик и фиксировать ежемесячные показатели. Фото с датой – лучшее доказательство в случае спора. Если прибор старше 5–8 лет, стоит задуматься о замене. А если есть какие-либо сомнения – лучше пригласить официальную проверку, что обойдется значительно дешевле, чем возможное доначисление.

В ответственном контроле нет ничего лишнего: это способ защитить свой бюджет и избежать непредвиденных расходов. Счетчик – это не просто техника, а элемент финансовой безопасности квартиры.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в Украине пока не повышают коммунальные тарифы, однако в Верховной Раде уже обсуждают возможный рост цен через несколько месяцев.