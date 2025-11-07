Що буде з тарифами на комунальні послуги: у Раді нажахали українців перспективами

В Україні наразі не підвищують комунальні тарифи, проте у Верховній Раді вже обговорюють можливе зростання цін через кілька місяців. Про це в ефірі Київ24 повідомив народний депутат та член комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що уряд наступного року має визначити категорії громадян, які отримуватимуть державну підтримку у сплаті тарифів. Інші українці, за його словами, здатні оплачувати комунальні послуги за ринковими цінами.

"Не можна субсидіювати всю державу і 100% населення. Багато мешканців Києва та інших міст України можуть оплачувати послуги за ринковими тарифами. Їх держава не повинна підтримувати, бо це було б несправедливо", – наголосив нардеп.

Нагорняк також підкреслив, що деякі підприємства, які забезпечують життєво важливу діяльність країни, заслуговують на пільгове субсидування тарифів. Це, наприклад, виробники хліба та молока. За його словами, така підтримка дозволить зберегти ціни на вітчизняну продукцію на низькому рівні.

Раніше експерт з ЖКГ Олег Попенко попереджав, що реальне підвищення тарифів на електроенергію може досягти 20%, особливо через можливі обстріли енергетичної інфраструктури Росією. Якщо масовані атаки повторяться, тарифи можуть зрости ще у 2025 році, але більш імовірним вважається підвищення з 1 червня 2026 року.

