Что будет с тарифами на коммунальные услуги: в Раде напугали украинцев перспективами

В Украине пока не повышают коммунальные тарифы, однако в Верховной Раде уже обсуждают возможный рост цен через несколько месяцев. Об этом в эфире Киев24 сообщил народный депутат и член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что правительство в следующем году должно определить категории граждан, получающих государственную поддержку в оплате тарифов. Остальные украинцы, по его словам, способны оплачивать коммунальные услуги по рыночным ценам.

" Нельзя субсидировать все государство и 100% населения. Многие жители Киева и других городов Украины могут оплачивать услуги по рыночным тарифам. Их государство не должно поддерживать, потому что это было бы несправедливо " , — подчеркнул нардеп.

Нагорняк также подчеркнул, что некоторые предприятия, обеспечивающие жизненно важную деятельность страны, заслуживают льготного субсидирования тарифов. Это, к примеру, производители хлеба и молока. По его словам, такая поддержка позволит сберечь цены на отечественную продукцию на низком уровне.

Ранее эксперт по ЖКХ Олег Попенко предупреждал, что реальное повышение тарифов на электроэнергию может достигнуть 20%, особенно из-за возможных обстрелов энергетической инфраструктуры Россией. Если массированные атаки повторятся, тарифы могут возрасти еще в 2025 году, но более вероятным считается повышение с 1 июня 2026 года.

Как уже писали "Комментарии", ситуация с водоснабжением в Донецке, который находится под контролем россиян, критическая. Местные жители буквально борются за емкости с водой: охраняют их ночью и даже приковывают в дома, чтобы соседи не забрали, рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.