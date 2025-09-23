Проблеми в роботі “Резерв+”: у Міноборони дали важливу пораду

У Міністерстві оборони України повідомили про проблеми в роботі “Резерв+” — спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

Військовий квиток. Ілюстративне фото

У міністерстві наголосили, що усі раніше видані документи залишаються дійсними.

“Тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо)”, — розповіли про проблеми в Міноборони.

Військовозобов'язаним порадили зберегти PDF-версію електронного військового документу, щоб він завжди залишався під рукою. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та оберіть “Завантажити PDF”.

“Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом”, — переконують у міністерстві.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні постійно змінюються правила отримання відстрочок та бронювань від мобілізації. Влада “переписує” і умови виїзду за кордон для чоловіків. У Верховній Раді переконані, що роблять це, щоб отримувати прибутки. Заявляють про шалену корупцію.

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що замість справедливих правил влада створює схеми. Один з останніх прикладів, за його словами, це дозвіл виїзду за кордон чоловікам до 22 років. За його словами, влада створює лише проблеми, замість того, щоб відкрити можливість людям, які не впливають на обороноздатність держави, вільно перетинати кордон.

Народний депутат переконаний, що це робиться для того, щоб “люди приходили, “заносили”, “вирішували”, купували довідки, знімалися з обліку”.



