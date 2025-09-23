Проблемы в работе "Резерв+": в Минобороны дали важный совет

В Министерстве обороны Украины сообщили о проблемах в работе "Резерв+" — наблюдается усложнение обмена данными между приложением и реестром военнообязанных, призывников и резервистов.

Военный билет. Иллюстративное фото

В министерстве подчеркнули, что все ранее выданные документы остаются действительными.

"Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также посылать запросы в реестр (направление на ВЛК, уточнение данных, отсрочки и т.п.)", — рассказали о проблемах в Минобороны.

Военнообязанным посоветовали сохранить PDF-версию электронного военного документа, чтобы он всегда оставался под рукой. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите “Загрузить PDF”.

"Наша команда уже работает над разрешением ситуации. Взаимодействие будет возобновлено в ближайшее время", — убеждают в министерстве.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине постоянно меняются правила получения отсрочек и бронирований от мобилизации. Власть "переписывает" и условия выезда за границу для мужчин. В Верховной Раде убеждены, что делают это, чтобы получать прибыль. Заявляют о безумной коррупции.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что вместо справедливых правил власти создают схемы. Один из последних примеров, по его словам, это разрешение выезда за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. По его словам, власти создают лишь проблемы, вместо того чтобы открыть возможность людям, не влияющим на обороноспособность государства, свободно пересекать границу.

Народный депутат убежден, что это делается для того, чтобы "люди приходили, "заносили", "решали", покупали справки, снимались с учета".



