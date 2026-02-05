logo_ukra

Приватизація житла зникає назавжди: українці отримають соціпотеку та «розумні» квартири
commentss НОВИНИ Всі новини

Приватизація житла зникає назавжди: українці отримають соціпотеку та «розумні» квартири

З 2027 року приватизація житла скасовується, а черги на квартири вирішуватимуть іпотека, соціальна оренда та цифровізація.

5 лютого 2026, 20:22
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Україні готуються скасувати практику безоплатної передачі державного житла у приватну власність. Замість цього громадянам пропонуватимуть нові іпотечні програми, соціальну оренду та прозорі правила розподілу квартир. Про це повідомила голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк.

Приватизація житла зникає назавжди: українці отримають соціпотеку та «розумні» квартири

Держава відмовляється від безкоштовної приватизації житла та пропонує нові механізми доступу до квартир

Новий Закон "Про основні засади житлової політики" (законопроєкт №12377), який замінить застарілий Житловий кодекс, вже передано на підпис Президенту. Однією з ключових норм стане повна відмова від приватизації житла, отриманого від держави. Це рішення набуде чинності фактично з 2027 року, через рік після ухвалення закону.

За словами Шуляк, такий підхід запозичений з європейської практики, де житло використовується не як товар для власності, а як інструмент соціальної підтримки. "Ми хочемо, щоб житло залишалося доступним для тих, хто потребує, і щоб його розподіл був максимально прозорим", – наголосила депутатка.

Для громадян, які перебувають на квартирному обліку і потребують поліпшення житлових умов, держава запровадить кілька механізмів доступної іпотеки. Це дозволить частково ліквідувати багаторічні черги на квартири, які десятиліттями залишалися нерухомими. Малий і середній бізнес та житлово-будівельні товариства зможуть інтегруватися у нову систему, що дозволить формувати більш гнучкі програми розподілу житла.

Для тих, хто не зможе скористатися іпотекою, буде запропонована соціальна оренда. Її вартість не перевищуватиме 30% сукупного доходу родини, що робить житло доступним навіть для малозабезпечених сімей. Крім того, закон визначає нові правила користування службовим житлом – проживання буде тимчасовим і за пільгову орендну плату, нижчу за ринкову.

Головним ризиком реформи є корупція, тому документ передбачає серйозні запобіжники. Усі черги та дані про житлові потреби будуть оцифровані у єдиній інформаційно-аналітичній системі. Система автоматично аналізуватиме доходи, склад сім’ї, наявність житла та соціальний статус, і саме вона визначатиме, хто та на яких умовах отримує державну підтримку. Таким чином чиновники не зможуть впливати на розподіл квартир і маніпулювати чергами.

Експерти відзначають, що відмова від безкоштовної приватизації та перехід на соціальну оренду і іпотеку може стати ключовим кроком для розблокування багаторічних черг, забезпечення справедливості та прозорості, а також формування сучасної житлової політики в Україні.

Новий закон обіцяє зробити житло доступним, прозорим і захищеним від корупції, а держава – гарантованим партнером для кожної родини, яка потребує підтримки.

