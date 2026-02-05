Приватизація житла зникає назавжди: українці отримають соціпотеку та «розумні» квартири

В Україні готуються скасувати практику безоплатної передачі державного житла у приватну власність. Замість цього громадянам пропонуватимуть нові іпотечні програми, соціальну оренду та прозорі правила розподілу квартир. Про це повідомила голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк.

Держава відмовляється від безкоштовної приватизації житла та пропонує нові механізми доступу до квартир

Новий Закон "Про основні засади житлової політики" (законопроєкт №12377), який замінить застарілий Житловий кодекс, вже передано на підпис Президенту. Однією з ключових норм стане повна відмова від приватизації житла, отриманого від держави. Це рішення набуде чинності фактично з 2027 року, через рік після ухвалення закону.

За словами Шуляк, такий підхід запозичений з європейської практики, де житло використовується не як товар для власності, а як інструмент соціальної підтримки. "Ми хочемо, щоб житло залишалося доступним для тих, хто потребує, і щоб його розподіл був максимально прозорим", – наголосила депутатка.

Для громадян, які перебувають на квартирному обліку і потребують поліпшення житлових умов, держава запровадить кілька механізмів доступної іпотеки. Це дозволить частково ліквідувати багаторічні черги на квартири, які десятиліттями залишалися нерухомими. Малий і середній бізнес та житлово-будівельні товариства зможуть інтегруватися у нову систему, що дозволить формувати більш гнучкі програми розподілу житла.

Для тих, хто не зможе скористатися іпотекою, буде запропонована соціальна оренда. Її вартість не перевищуватиме 30% сукупного доходу родини, що робить житло доступним навіть для малозабезпечених сімей. Крім того, закон визначає нові правила користування службовим житлом – проживання буде тимчасовим і за пільгову орендну плату, нижчу за ринкову.

Головним ризиком реформи є корупція, тому документ передбачає серйозні запобіжники. Усі черги та дані про житлові потреби будуть оцифровані у єдиній інформаційно-аналітичній системі. Система автоматично аналізуватиме доходи, склад сім’ї, наявність житла та соціальний статус, і саме вона визначатиме, хто та на яких умовах отримує державну підтримку. Таким чином чиновники не зможуть впливати на розподіл квартир і маніпулювати чергами.

Експерти відзначають, що відмова від безкоштовної приватизації та перехід на соціальну оренду і іпотеку може стати ключовим кроком для розблокування багаторічних черг, забезпечення справедливості та прозорості, а також формування сучасної житлової політики в Україні.

Новий закон обіцяє зробити житло доступним, прозорим і захищеним від корупції, а держава – гарантованим партнером для кожної родини, яка потребує підтримки.

