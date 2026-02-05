Приватизация жилья исчезает навсегда: украинцы получат соципотеку и «умные» квартиры

В Украине готовятся отменить практику бесплатной передачи государственного жилья в частную собственность. Вместо этого гражданам будут предлагаться новые ипотечные программы, социальная аренда и прозрачные правила распределения квартир. Об этом сообщила глава профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк.

Государство отказывается от бесплатной приватизации жилья и предлагает новые механизмы доступа к квартирам.

Новый Закон "Об основных принципах жилищной политики" ( законопроект №12377), заменяющий устаревший Жилищный кодекс, уже передан на подпись Президенту. Одной из ключевых норм станет полный отказ от приватизации жилья, полученного от государства. Это решение вступит в силу фактически с 2027 года через год после принятия закона.

По словам Шуляка, такой подход заимствован из европейской практики, где жилье используется не как товар для собственности, а как инструмент социальной поддержки. "Мы хотим, чтобы жилье оставалось доступным для нуждающихся и чтобы его распределение было максимально прозрачным", – подчеркнула депутат.

Для граждан, состоящих на квартирном учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий, государство введет несколько механизмов доступной ипотеки. Это позволит частично ликвидировать многолетние очереди на квартиры, десятилетиями остававшиеся неподвижными. Малый и средний бизнес и жилищно-строительные общества могут интегрироваться в новую систему, что позволит формировать более гибкие программы распределения жилья.

Для тех, кто не сможет воспользоваться ипотекой, будет предоставлена социальная аренда. Ее стоимость не будет превышать 30% совокупного дохода семьи , что делает жилье доступным даже малообеспеченным семьям. Кроме того, закон определяет новые правила пользования служебным жильем – проживание будет временным и за льготную арендную плату ниже рыночной.

Главным риском реформы коррупция, поэтому документ предусматривает серьезные предохранители. Все очереди и данные о жилищных нуждах будут оцифрованы в единой информационно-аналитической системе. Система будет автоматически анализировать доходы, состав семьи, наличие жилья и социальный статус, и именно она будет определять, кто и на каких условиях получает государственную поддержку. Таким образом, чиновники не смогут влиять на распределение квартир и манипулировать очередями.

Эксперты отмечают, что отказ от бесплатной приватизации и переход на социальную аренду и ипотеку могут стать ключевым шагом для разблокирования многолетних очередей, обеспечения справедливости и прозрачности, а также формирования современной жилищной политики в Украине.

Новый закон обещает сделать жилье доступным, прозрачным и защищенным от коррупции , а государство – гарантированным партнером для каждой семьи, нуждающейся в поддержке.

