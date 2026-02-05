Кабмін здивував: родини загиблих військових отримуватимуть удвічі більше – нові суми шокують

Рубрики
Проніна Анна
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про значне підвищення мінімальних пенсійних виплат та адресної соціальної допомоги для родин військових, які загинули або зникли безвісти, захищаючи країну. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Держава подвоює підтримку сімей загиблих та зниклих безвісти захисників: що змінюється з 2026 року
За її словами, держава зобов’язана забезпечити гідну підтримку тих, хто віддав життя за Україну, та їхніх близьких. "Ми не можемо залишити родини наодинці з труднощами. Тепер мінімальні виплати значно зростають і забезпечать стабільність сімей", – наголосила Свириденко.
Які виплати підвищено:
З 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата або державна соціальна допомога для кожного непрацездатного члена сім’ї загиблого військового – батьків, подружжя, а також для однієї дитини, якій призначено соцдопомогу замість пенсії, зростає до 12 810 грн. Раніше ця сума становила 7 800 грн.
Для родин, де допомога нараховується на двох і більше членів сім’ї загиблого (за винятком непрацездатних батьків та подружжя), мінімальний розмір пенсії або соціальної допомоги збільшується до 10 020 грн на кожного, замість попередніх 6 100 грн. Це фактично подвоює фінансову підтримку родин та забезпечує більш гідні умови життя.
Автоматична індексація:
Кабмін також запровадив механізм довгострокової підтримки. Починаючи з 1 березня 2027 року, мінімальні пенсійні та соціальні виплати для родин загиблих і зниклих безвісти військових будуть щороку автоматично індексуватися, що дозволить зберігати їхню реальну купівельну спроможність та захищати родини від інфляційних ризиків.
Експерти відзначають, що такі зміни – це важливий сигнал підтримки для всіх, хто втратив близьких під час війни. Держава визнає не лише героїзм захисників та захисниць, але й бере на себе відповідальність за їхніх рідних, забезпечуючи належний рівень соціальної безпеки.
Для сімей, які вже отримували пенсії та соцдопомогу, нові правила означають автоматичне підвищення виплат без додаткових звернень, а для тих, хто ще оформляє документи – чіткі критерії та прозорий механізм розрахунку допомоги.
Це рішення стало ще одним кроком уряду у зміцненні соціальної підтримки військових і родин загиблих, підкреслюючи, що держава не залишає своїх героїв та їхніх близьких сам на сам із труднощами.
