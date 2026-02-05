Кабмин удивил: семьи погибших военных будут получать вдвое больше – новые суммы шокируют

Кабинет Министров Украины принял решение о значительном повышении минимальных пенсионных выплат и адресной социальной помощи для семей военных, погибших или пропавших без вести, защищая страну. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Государство удваивает поддержку семей погибших и пропавших без вести защитников: меняется с 2026 года

По ее словам, государство обязано обеспечить достойную поддержку отдавших жизнь за Украину и их близких. "Мы не можем оставить семьи наедине с трудом. Теперь минимальные выплаты значительно растут и обеспечат стабильность семей", – подчеркнула Свириденко.

Какие выплаты повышены:

С 1 марта 2026 года минимальная пенсионная выплата или государственная социальная помощь для каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего военного – родителей, супругов, а также для одного ребенка, которому назначена соцпомощь вместо пенсии, растет до 12 810 грн . Ранее эта сумма составила 7800 грн.

Для семей, где помощь начисляется на двух и более членов семьи погибшего (за исключением нетрудоспособных родителей и супругов), минимальный размер пенсии или социальной помощи увеличивается до 10 020 грн. на каждого вместо предыдущих 6 100 грн. Это фактически удваивает финансовую поддержку семей и обеспечивает более достойные условия жизни.

Автоматическая индексация:

Кабмин также ввел механизм долгосрочной поддержки. Начиная с 1 марта 2027 года , минимальные пенсионные и социальные выплаты для семей погибших и пропавших без вести военных будут ежегодно автоматически индексироваться , что позволит сохранять их реальную покупательную способность и защищать семьи от инфляционных рисков.

Эксперты отмечают, что такие изменения – важный сигнал поддержки для всех, кто потерял близких во время войны. Государство признает не только героизм защитников и защитниц, но и берет на себя ответственность за их родных, обеспечивая надлежащий уровень социальной безопасности.

Для семей, уже получавших пенсии и соцпомощь, новые правила означают автоматическое повышение выплат без дополнительных обращений , а для тех, кто еще оформляет документы – четкие критерии и прозрачный механизм расчета помощи.

Это решение стало еще одним шагом правительства в укреплении социальной поддержки военных и семей погибших, подчеркивая, что государство не оставляет своих героев и их близких один на один с трудом .

