logo_ukra

BTC/USD

89869

ETH/USD

3056.13

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Приховані бонуси 2026 року: які пільги держава готує пенсіонерам і як не втратити жодної гривні
commentss НОВИНИ Всі новини

Приховані бонуси 2026 року: які пільги держава готує пенсіонерам і як не втратити жодної гривні

Земельний податок – під нуль, комуналка – за рахунок держави, безкоштовний транспорт і нові доплати: що реально отримає кожен пенсіонер.

22 грудня 2025, 13:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У 2026 році пенсіонери в Україні отримають не лише базову пенсію, а й розширений пакет пільг, про які офіційно говорять небагато, повідомляє "24 канал". Частина з них оформлюється лише за заявою, а отже — автоматично їх не нарахують. Дані підтверджує Пенсійний фонд України.

Приховані бонуси 2026 року: які пільги держава готує пенсіонерам і як не втратити жодної гривні

У 2026 році пенсіонерів чекають несподівані пільги, про які знають одиниці

Ключова зміна – фінансове навантаження на літніх людей держава поступово зніматиме через податкові, соціальні та транспортні пільги.

Земельний податок: повне звільнення

Пенсіонери за віком у 2026 році не сплачують земельний податок у межах установлених норм. Йдеться про:

  • присадибні ділянки

  • землю для садівництва

  • ділянки під гаражі та дачі

  • землю для особистого селянського господарства

Важливо: пільга не автоматична. Її необхідно оформити через податкові органи протягом 30 днів після виникнення права.

Податкові послаблення для родин ветеранів

Грошові виплати членам сімей загиблих або померлих ветеранів, а також мобілізованим військовим у разі інвалідності або часткової втрати працездатності не оподатковуються. Це означає — отримані кошти не зменшуються через податки.

Комунальні послуги: 100% компенсація

Пенсіонери з сільської місцевості, які до виходу на пенсію працювали:

  • в освіті

  • медицині

  • культурі

  • бібліотечній сфері

можуть отримати повну компенсацію витрат на:

  • електроенергію

  • газ

  • воду

  • пічне паливо

Окрім цього, житлова субсидія залишається чинною, якщо витрати на комуналку перевищують визначену частку доходу.

Проїзд і транспорт: безкоштовно

У 2026 році пенсіонери:

  • безкоштовно користуються громадським транспортом

  • мають право на безоплатний проїзд у приміських маршрутах

Єдина умова — наявність пенсійного посвідчення.

Санаторії та реабілітація

Пенсіонери, які:

  • повернулися з полону

  • потребують лікування або реабілітації

можуть отримати безкоштовні путівки до санаторіїв за державний кошт.

Автострахування і парковка

Для пенсіонерів діє:

  • 50% знижка на обов’язкове автострахування (ОСЦПВ)

  • безкоштовне паркування на платних стоянках

Юридична допомога – без оплати

Безоплатна первинна та вторинна правова допомога доступна:

  • усім пенсіонерам з пенсією до 4 722 грн

  • особам з інвалідністю — до 6 056 грн

Чи зросте пенсія у 2026 році

Державний бюджет встановив прожитковий мінімум для непрацездатних осіб — 2 595 грн. Саме таку суму отримуватимуть пенсіонери з мінімальними виплатами.

Ті, хто:

  • працює

  • має стаж понад норму

отримають доплату 25,95 грн за кожен повний рік стажу.

Окрема категорія — пенсіонери, які проживають у Чорнобильській зоні. У 2026 році їхня щомісячна доплата зросте до 2 595 грн.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, кому не зарахують радянський стаж. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини