Приховані бонуси 2026 року: які пільги держава готує пенсіонерам і як не втратити жодної гривні

У 2026 році пенсіонери в Україні отримають не лише базову пенсію, а й розширений пакет пільг, про які офіційно говорять небагато, повідомляє "24 канал". Частина з них оформлюється лише за заявою, а отже — автоматично їх не нарахують. Дані підтверджує Пенсійний фонд України.

Ключова зміна – фінансове навантаження на літніх людей держава поступово зніматиме через податкові, соціальні та транспортні пільги.

Земельний податок: повне звільнення

Пенсіонери за віком у 2026 році не сплачують земельний податок у межах установлених норм. Йдеться про:

присадибні ділянки

землю для садівництва

ділянки під гаражі та дачі

землю для особистого селянського господарства

Важливо: пільга не автоматична. Її необхідно оформити через податкові органи протягом 30 днів після виникнення права.

Податкові послаблення для родин ветеранів

Грошові виплати членам сімей загиблих або померлих ветеранів, а також мобілізованим військовим у разі інвалідності або часткової втрати працездатності не оподатковуються. Це означає — отримані кошти не зменшуються через податки.

Комунальні послуги: 100% компенсація

Пенсіонери з сільської місцевості, які до виходу на пенсію працювали:

в освіті

медицині

культурі

бібліотечній сфері

можуть отримати повну компенсацію витрат на:

електроенергію

газ

воду

пічне паливо

Окрім цього, житлова субсидія залишається чинною, якщо витрати на комуналку перевищують визначену частку доходу.

Проїзд і транспорт: безкоштовно

У 2026 році пенсіонери:

безкоштовно користуються громадським транспортом

мають право на безоплатний проїзд у приміських маршрутах

Єдина умова — наявність пенсійного посвідчення.

Санаторії та реабілітація

Пенсіонери, які:

повернулися з полону

потребують лікування або реабілітації

можуть отримати безкоштовні путівки до санаторіїв за державний кошт.

Автострахування і парковка

Для пенсіонерів діє:

50% знижка на обов’язкове автострахування (ОСЦПВ)

безкоштовне паркування на платних стоянках

Юридична допомога – без оплати

Безоплатна первинна та вторинна правова допомога доступна:

усім пенсіонерам з пенсією до 4 722 грн

особам з інвалідністю — до 6 056 грн

Чи зросте пенсія у 2026 році

Державний бюджет встановив прожитковий мінімум для непрацездатних осіб — 2 595 грн. Саме таку суму отримуватимуть пенсіонери з мінімальними виплатами.

Ті, хто:

працює

має стаж понад норму

отримають доплату 25,95 грн за кожен повний рік стажу.

Окрема категорія — пенсіонери, які проживають у Чорнобильській зоні. У 2026 році їхня щомісячна доплата зросте до 2 595 грн.

