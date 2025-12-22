Приховані бонуси 2026 року: які пільги держава готує пенсіонерам і як не втратити жодної гривні

Рубрики
У 2026 році пенсіонери в Україні отримають не лише базову пенсію, а й розширений пакет пільг, про які офіційно говорять небагато, повідомляє "24 канал". Частина з них оформлюється лише за заявою, а отже — автоматично їх не нарахують. Дані підтверджує Пенсійний фонд України.
У 2026 році пенсіонерів чекають несподівані пільги, про які знають одиниці
Ключова зміна – фінансове навантаження на літніх людей держава поступово зніматиме через податкові, соціальні та транспортні пільги.
Пенсіонери за віком у 2026 році не сплачують земельний податок у межах установлених норм. Йдеться про:
присадибні ділянки
землю для садівництва
ділянки під гаражі та дачі
землю для особистого селянського господарства
Важливо: пільга не автоматична. Її необхідно оформити через податкові органи протягом 30 днів після виникнення права.
Грошові виплати членам сімей загиблих або померлих ветеранів, а також мобілізованим військовим у разі інвалідності або часткової втрати працездатності не оподатковуються. Це означає — отримані кошти не зменшуються через податки.
Пенсіонери з сільської місцевості, які до виходу на пенсію працювали:
в освіті
медицині
культурі
бібліотечній сфері
можуть отримати повну компенсацію витрат на:
електроенергію
газ
воду
пічне паливо
Окрім цього, житлова субсидія залишається чинною, якщо витрати на комуналку перевищують визначену частку доходу.
У 2026 році пенсіонери:
безкоштовно користуються громадським транспортом
мають право на безоплатний проїзд у приміських маршрутах
Єдина умова — наявність пенсійного посвідчення.
Пенсіонери, які:
повернулися з полону
потребують лікування або реабілітації
можуть отримати безкоштовні путівки до санаторіїв за державний кошт.
Для пенсіонерів діє:
50% знижка на обов’язкове автострахування (ОСЦПВ)
безкоштовне паркування на платних стоянках
Безоплатна первинна та вторинна правова допомога доступна:
усім пенсіонерам з пенсією до 4 722 грн
особам з інвалідністю — до 6 056 грн
Державний бюджет встановив прожитковий мінімум для непрацездатних осіб — 2 595 грн. Саме таку суму отримуватимуть пенсіонери з мінімальними виплатами.
Ті, хто:
працює
має стаж понад норму
отримають доплату 25,95 грн за кожен повний рік стажу.
Окрема категорія — пенсіонери, які проживають у Чорнобильській зоні. У 2026 році їхня щомісячна доплата зросте до 2 595 грн.
