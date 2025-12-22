Скрытые бонусы 2026: какие льготы государство готовит пенсионерам и как не потерять ни одной гривны

В 2026 году пенсионеры в Украине получат не только базовую пенсию , но и расширенный пакет льгот, о которых официально говорят немного, сообщает "24 канал". Часть из них оформляется только по заявлению , а значит, автоматически их не начислят. Данные подтверждает Пенсионный фонд Украины.

В 2026 году пенсионеров ждут неожиданные льготы, о которых знают единицы

Ключевое изменение – финансовую нагрузку на пожилых людей государство будет постепенно снимать из-за налоговых, социальных и транспортных льгот.

Земельный налог: полное увольнение

Пенсионеры по возрасту в 2026 году не платят земельный налог в пределах установленных норм. Речь идет о:

приусадебные участки

землю для садоводства

участки под гаражи и дачи

землю для личного сельского хозяйства

Важно: льгота не автоматическая. Ее нужно оформить через налоговые органы в течение 30 дней после возникновения права.

Налоговые послабления для семей ветеранов

Денежные выплаты членам семей погибших или умерших ветеранов , а также мобилизованным военным в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности не облагаются налогом . Это означает, что полученные средства не уменьшаются из-за налогов.

Коммунальные услуги: 100% компенсация

Пенсионеры из сельской местности, которые до выхода на пенсию работали:

в образовании

медицине

культуре

библиотечной сфере

могут получить полную компенсацию затрат на:

электроэнергию

газ

воду

печное топливо

Кроме того, жилищная субсидия остается в силе , если расходы на коммуналку превышают определенную долю дохода.

Проезд и транспорт: бесплатно

В 2026 году пенсионеры:

бесплатно пользуются общественным транспортом

имеют право на безвозмездный проезд в пригородных маршрутах

Единственное условие – наличие пенсионного удостоверения.

Санатории и реабилитация

Пенсионеры, которые:

вернулись из плена

требуют лечения или реабилитации

могут получить бесплатные путевки в санатории за государственные средства.

Автострахование и парковка

Для пенсионеров действует:

50% скидка на обязательное автострахование (ОСГПО)

бесплатная парковка на платных стоянках

Юридическая помощь – без оплаты

Бесплатная первичная и вторичная правовая помощь доступна:

всем пенсионерам с пенсией до 4 722 грн

лицам с инвалидностью — до 6 056 грн

Вырастет ли пенсия в 2026 году

Государственный бюджет установил прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц — 2 595 грн . Именно такую сумму получат пенсионеры с минимальными выплатами.

Те, кто:

работает

имеет стаж сверх нормы

получат доплату 25,95 грн за каждый полный год стажа .

Отдельная категория – пенсионеры, проживающие в Чернобыльской зоне . В 2026 году их ежемесячная доплата возрастет до 2 595 грн .

