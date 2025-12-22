Скрытые бонусы 2026: какие льготы государство готовит пенсионерам и как не потерять ни одной гривны

Рубрики
В 2026 году пенсионеры в Украине получат не только базовую пенсию , но и расширенный пакет льгот, о которых официально говорят немного, сообщает "24 канал". Часть из них оформляется только по заявлению , а значит, автоматически их не начислят. Данные подтверждает Пенсионный фонд Украины.
В 2026 году пенсионеров ждут неожиданные льготы, о которых знают единицы
Ключевое изменение – финансовую нагрузку на пожилых людей государство будет постепенно снимать из-за налоговых, социальных и транспортных льгот.
Пенсионеры по возрасту в 2026 году не платят земельный налог в пределах установленных норм. Речь идет о:
приусадебные участки
землю для садоводства
участки под гаражи и дачи
землю для личного сельского хозяйства
Важно: льгота не автоматическая. Ее нужно оформить через налоговые органы в течение 30 дней после возникновения права.
Денежные выплаты членам семей погибших или умерших ветеранов , а также мобилизованным военным в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности не облагаются налогом . Это означает, что полученные средства не уменьшаются из-за налогов.
Пенсионеры из сельской местности, которые до выхода на пенсию работали:
в образовании
медицине
культуре
библиотечной сфере
могут получить полную компенсацию затрат на:
электроэнергию
газ
воду
печное топливо
Кроме того, жилищная субсидия остается в силе , если расходы на коммуналку превышают определенную долю дохода.
В 2026 году пенсионеры:
бесплатно пользуются общественным транспортом
имеют право на безвозмездный проезд в пригородных маршрутах
Единственное условие – наличие пенсионного удостоверения.
Пенсионеры, которые:
вернулись из плена
требуют лечения или реабилитации
могут получить бесплатные путевки в санатории за государственные средства.
Для пенсионеров действует:
50% скидка на обязательное автострахование (ОСГПО)
бесплатная парковка на платных стоянках
Бесплатная первичная и вторичная правовая помощь доступна:
всем пенсионерам с пенсией до 4 722 грн
лицам с инвалидностью — до 6 056 грн
Государственный бюджет установил прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц — 2 595 грн . Именно такую сумму получат пенсионеры с минимальными выплатами.
Те, кто:
работает
имеет стаж сверх нормы
получат доплату 25,95 грн за каждый полный год стажа .
Отдельная категория – пенсионеры, проживающие в Чернобыльской зоне . В 2026 году их ежемесячная доплата возрастет до 2 595 грн .
