logo

BTC/USD

89869

ETH/USD

3056.13

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Скрытые бонусы 2026: какие льготы государство готовит пенсионерам и как не потерять ни одной гривны
commentss НОВОСТИ Все новости

Скрытые бонусы 2026: какие льготы государство готовит пенсионерам и как не потерять ни одной гривны

Земельный налог – под ноль, коммуналка – за счет государства, бесплатный транспорт и новые доплаты: что реально получит каждый пенсионер.

22 декабря 2025, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В 2026 году пенсионеры в Украине получат не только базовую пенсию , но и расширенный пакет льгот, о которых официально говорят немного, сообщает "24 канал". Часть из них оформляется только по заявлению , а значит, автоматически их не начислят. Данные подтверждает Пенсионный фонд Украины.

Скрытые бонусы 2026: какие льготы государство готовит пенсионерам и как не потерять ни одной гривны

В 2026 году пенсионеров ждут неожиданные льготы, о которых знают единицы

Ключевое изменение – финансовую нагрузку на пожилых людей государство будет постепенно снимать из-за налоговых, социальных и транспортных льгот.

Земельный налог: полное увольнение

Пенсионеры по возрасту в 2026 году не платят земельный налог в пределах установленных норм. Речь идет о:

  • приусадебные участки

  • землю для садоводства

  • участки под гаражи и дачи

  • землю для личного сельского хозяйства

Важно: льгота не автоматическая. Ее нужно оформить через налоговые органы в течение 30 дней после возникновения права.

Налоговые послабления для семей ветеранов

Денежные выплаты членам семей погибших или умерших ветеранов , а также мобилизованным военным в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности не облагаются налогом . Это означает, что полученные средства не уменьшаются из-за налогов.

Коммунальные услуги: 100% компенсация

Пенсионеры из сельской местности, которые до выхода на пенсию работали:

  • в образовании

  • медицине

  • культуре

  • библиотечной сфере

могут получить полную компенсацию затрат на:

  • электроэнергию

  • газ

  • воду

  • печное топливо

Кроме того, жилищная субсидия остается в силе , если расходы на коммуналку превышают определенную долю дохода.

Проезд и транспорт: бесплатно

В 2026 году пенсионеры:

  • бесплатно пользуются общественным транспортом

  • имеют право на безвозмездный проезд в пригородных маршрутах

Единственное условие – наличие пенсионного удостоверения.

Санатории и реабилитация

Пенсионеры, которые:

  • вернулись из плена

  • требуют лечения или реабилитации

могут получить бесплатные путевки в санатории за государственные средства.

Автострахование и парковка

Для пенсионеров действует:

  • 50% скидка на обязательное автострахование (ОСГПО)

  • бесплатная парковка на платных стоянках

Юридическая помощь – без оплаты

Бесплатная первичная и вторичная правовая помощь доступна:

  • всем пенсионерам с пенсией до 4 722 грн

  • лицам с инвалидностью — до 6 056 грн

Вырастет ли пенсия в 2026 году

Государственный бюджет установил прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц — 2 595 грн . Именно такую сумму получат пенсионеры с минимальными выплатами.

Те, кто:

  • работает

  • имеет стаж сверх нормы

получат доплату 25,95 грн за каждый полный год стажа .

Отдельная категория – пенсионеры, проживающие в Чернобыльской зоне . В 2026 году их ежемесячная доплата возрастет до 2 595 грн .

Напомним, портал " Комментарии " ранее сообщал, кому не засчитают советский стаж.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости