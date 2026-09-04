В Україні діють обмеження на виїзд за кордон. Особливо це стосується чоловіків. І хоча певні категорії не мають обмежень на перетин, державний кордон для більшості залишається закритим. Портал “Коментарі” з’ясував у штучного інтелекту, які нові обмеження на перетин кордону можуть ввести в Україні до кінця 2026 року.

Кордон. Фото портал "Коментарі"

На думку чат-бот ChatGPT, у 2026 році Україна, найімовірніше, не закриватиме кордон для всіх громадян, але може посилювати контроль за окремими категоріями. Найбільший ризик нових обмежень стосується чоловіків мобілізаційного віку. Йдеться передусім про ретельнішу перевірку військово-облікових документів, статусу людини та законних підстав для виїзду.

Щодо жінок чат-бот не очікує масової заборони на виїзд. Водночас роль військового обліку може поступово зростати, а нові адміністративні вимоги потенційно впливатимуть на окремі категорії громадян. Для чоловіків, за оцінкою моделі ШІ, ризик нових обмежень високий, для жінок — помірний і переважно адміністративний.

Чат-бот Copilot дивиться на перспективу суворіше. На його оцінку, держава й надалі намагатиметься максимально контролювати виїзд чоловіків мобілізаційного віку, щоб не втрачати ресурс.

Серед можливих інструментів чат-бот називає додаткові довідки, дозволи або електронні механізми підтвердження права на перетин кордону. Окремо звертає увагу на цифрові реєстри та перевірки документів.

Для жінок сценарій, за його прогнозом, значно м’якший. Проте повністю виключати нові правила не можна. Йдеться, зокрема, про можливі вимоги для військовозобов’язаних спеціальностей або додаткове інформування про виїзд. Таким чином, чат-бот допускає перехід до системи, де можливість перетнути кордон дедалі більше залежатиме від статусу людини у відповідних державних реєстрах.

Чат-бот Grok, навпаки, прогнозує збереження нинішнього підходу. Вважає, що до кінця 2026 року суттєвого посилення правил не відбудеться, оскільки обмеження для чоловіків уже є достатньо жорсткими.

За його оцінкою, чоловікам і надалі доведеться підтверджувати право на виїзд документами та відповідними підставами. При цьому кардинальних змін у правилах Grok не очікує.

Для жінок прогноз ще оптимістичніший: чат-бот не бачить реальних передумов для запровадження аналогічних обмежень. Чутки про можливе зрівняння правил для чоловіків і жінок він фактично відносить до малоймовірних сценаріїв.

Усі три чат-боти сходяться в одному: чоловікам призовного віку навряд чи варто чекати пом’якшення правил виїзду у 2026 році. Різниця — у масштабі можливих змін. ChatGPT говорить про точкове посилення, Copilot допускає значно суворіший контроль, а Grok прогнозує переважно збереження статус-кво.

Щодо жінок думки розходяться менше: масштабної заборони на виїзд жоден із ботів не прогнозує. Водночас ChatGPT і Copilot допускають нові адміністративні вимоги, тоді як Grok вважає такий сценарій малоймовірним.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як може змінитися мобілізація в Україні у 2026 році.



