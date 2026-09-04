Правила выезда из Украины перепишут? Кого могут не выпустить за границу в 2026 году

В Украине действуют ограничения на выезд за границу. Особенно это касается мужчин. И хотя определенные категории не имеют ограничений на пересечение, государственная граница для большинства остается закрытой. Портал "Комментарии" выяснил у искусственного интеллекта, какие новые ограничения на пересечение границы могут ввести в Украине до конца 2026 года.

Граница. Фото портал "Комментарии"

По мнению чат-бот ChatGPT, в 2026 году Украина, скорее всего, не будет закрывать границу для всех граждан, но может усиливать контроль за отдельными категориями. Наибольший риск новых ограничений касается мужчин мобилизационного возраста. Речь идет прежде всего о более тщательной проверке военно-учетных документов, статусе человека и законных основаниях для выезда.

Относительно женщин чат-бот не ожидает массового запрета на выезд. В то же время, роль военного учета может постепенно расти, а новые административные требования потенциально будут влиять на отдельные категории граждан. Для мужчин, по оценке модели ИИ, риск новых ограничений высок, для женщин – умеренный и преимущественно административный.

Чат-бот Copilot смотрит на перспективу строже. По его оценке, государство и дальше будет пытаться максимально контролировать выезд мужчин мобилизационного возраста, чтобы не терять ресурс.

Среди возможных инструментов чат-бот называет дополнительные справки, разрешения или электронные механизмы подтверждения права на пересечение границы. Отдельно обращает внимание на цифровые реестры и проверки документов.

Для женщин сценарий, по его прогнозу, гораздо более мягкий. Однако полностью исключать новые правила нельзя. Речь идет, в частности, о возможных требованиях для военнообязанных специальностей или дополнительном информировании о выезде. Таким образом, чат-бот допускает переход к системе, где возможность пересечь границу все больше будет зависеть от статуса человека в государственных реестрах.

Чат-бот Grok, напротив, прогнозирует сохранение нынешнего подхода. Считает, что до конца 2026 года существенного ужесточения правил не произойдет, поскольку ограничения для мужчин уже достаточно жесткие.

По его оценке, мужчинам и дальше придется подтверждать право на выезд документами и соответствующими основаниями. При этом кардинальных изменений в правилах Grok не ожидается.

Для женщин прогноз еще более оптимистичен: чат-бот не видит реальных предпосылок для введения аналогичных ограничений. Слухи о возможном сравнении правил для мужчин и женщин он фактически относит к маловероятным сценариям.

Все три чата сходятся в одном: мужчинам призывного возраста вряд ли стоит ожидать смягчения правил выезда в 2026 году. Разница – в масштабе возможных изменений. ChatGPT говорит о точечном усилении, Copilot допускает более строгий контроль, а Grok прогнозирует преимущественно сохранение статус-кво.

Что касается женщин, мнения расходятся меньше: масштабного запрета на выезд ни один из ботов не прогнозирует. В то же время ChatGPT и Copilot допускают новые административные требования, в то время как Grok считает такой сценарий маловероятным.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как может измениться мобилизация в Украине в 2026 году.



