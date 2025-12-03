logo_ukra

BTC/USD

93013

ETH/USD

3073.29

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Повістки у посольствах: нова хвиля мобілізації чи перебільшення — що варто знати українцям за кордоном
commentss НОВИНИ Всі новини

Повістки у посольствах: нова хвиля мобілізації чи перебільшення — що варто знати українцям за кордоном

Українців за кордоном налякали чутки про повістки у дипломатичних установах. Насправді все трохи інакше — але є нюанси.

3 грудня 2025, 13:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Новина про те, що українцям можуть вручати повістки у посольствах, викликала справжню хвилю тривоги в соцмережах. Особливо серед чоловіків призовного віку, які нині перебувають за межами країни. Але наскільки реальна ця загроза — і чи варто вже сьогодні уникати консульств?

Повістки у посольствах: нова хвиля мобілізації чи перебільшення — що варто знати українцям за кордоном

Вручення повісток за кордоном: чи справді українцям є чого боятися?

Прояснити ситуацію допомагають коментарі  журналістам юриста Євгена Буліменка. Він одразу наголошує: працівники українських дипломатичних установ не мають права вручати повістки. Їх просто немає у переліку осіб, які на це уповноважені постановою Кабміну №560 — це головний документ, що регулює процес мобілізації.

Хто ж має право? Повістки можуть вручати представники ТЦК, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, а також — СБУ чи розвідоргани, але виключно тим, хто стоїть у них на обліку. Крім того, повістку можна надіслати рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

А як щодо посольств? Теоретично, якщо в приміщенні посольства з’явиться уповноважена особа — скажімо, представник ТЦК — і громадянин стоїть на обліку, вручення повістки можливе. Але, як підкреслює юрист, на практиці це вкрай малоймовірно.

Тобто: повістки в посольствах — це не нова фаза мобілізації, а радше спекулятивний сценарій, який наразі не має реального втілення. Але головне — панікувати не варто, але й закони знати потрібно, запевняє Буліменко.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чи можуть ТЦК мобілізувати особу, старшу 60 років, хто з пенсіонерів може воювати, хто не зобов'язаний, і чому іноді їм приходять повістки. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини