Повістки у посольствах: нова хвиля мобілізації чи перебільшення — що варто знати українцям за кордоном

Новина про те, що українцям можуть вручати повістки у посольствах, викликала справжню хвилю тривоги в соцмережах. Особливо серед чоловіків призовного віку, які нині перебувають за межами країни. Але наскільки реальна ця загроза — і чи варто вже сьогодні уникати консульств?

Вручення повісток за кордоном: чи справді українцям є чого боятися?

Прояснити ситуацію допомагають коментарі журналістам юриста Євгена Буліменка. Він одразу наголошує: працівники українських дипломатичних установ не мають права вручати повістки. Їх просто немає у переліку осіб, які на це уповноважені постановою Кабміну №560 — це головний документ, що регулює процес мобілізації.

Хто ж має право? Повістки можуть вручати представники ТЦК, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, а також — СБУ чи розвідоргани, але виключно тим, хто стоїть у них на обліку. Крім того, повістку можна надіслати рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

А як щодо посольств? Теоретично, якщо в приміщенні посольства з’явиться уповноважена особа — скажімо, представник ТЦК — і громадянин стоїть на обліку, вручення повістки можливе. Але, як підкреслює юрист, на практиці це вкрай малоймовірно.

Тобто: повістки в посольствах — це не нова фаза мобілізації, а радше спекулятивний сценарій, який наразі не має реального втілення. Але головне — панікувати не варто, але й закони знати потрібно, запевняє Буліменко.

