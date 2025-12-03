Повестки в посольствах: новая волна мобилизации или преувеличения — что следует знать украинцам за границей

Новость о том, что украинцам могут вручать повестки в посольствах, вызвала настоящую волну тревоги в соцсетях. Особенно среди мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами страны. Но насколько реальна эта угроза — и стоит ли сегодня избегать консульств?

Повестки за границей: есть ли реальная угроза для украинцев?

Прояснить ситуацию помогают комментарии журналистам юриста Евгения Булименко. Он сразу отмечает: работники украинских дипломатических учреждений не имеют права вручать повестки . Их просто нет в перечне лиц, уполномоченных на это постановлением Кабмина №560 — это главный документ, регулирующий процесс мобилизации.

Кто имеет право? Повестки могут вручать представители ТЦК, органов местного самоуправления, отдельных предприятий, а также СБУ или разведорганы, но исключительно стоящим у них на учете. Кроме того, повестку можно отправить заказным письмом с описанием вложения и сообщением о вручении .

А как насчет посольств? Теоретически, если в помещении посольства появится уполномоченное лицо – скажем, представитель ТЦК – и гражданин состоит на учете, вручение повестки возможно . Но, как подчеркивает юрист, на практике это очень маловероятно .

То есть повестки в посольствах — это не новая фаза мобилизации , а скорее спекулятивный сценарий, который пока не имеет реального воплощения. Но главное – паниковать не стоит, но и законы знать нужно, уверяет Булименко .

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, могут ли ТЦК мобилизовать лицо старше 60 лет , кто из пенсионеров может воевать, кто не обязан, и почему иногда им приходят повестки.