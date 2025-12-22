Попит на стерилізацію серед молодих американок б’є рекорди — політика та страх змінюють життя

У Сполучених Штатах зростає безпрецедентний попит на хірургічну стерилізацію серед молодих жінок без дітей. Раніше сальпінгоектомія була прерогативою жінок старшого віку, які вже завершили репродуктивний цикл, проте сучасні тенденції демонструють докорінну зміну: тепер жінки віком 18–30 років масово обирають радикальну контрацепцію. Про це повідомляє The New York Times.

У США молоді жінки масово обирають стерилізацію

За даними масштабного дослідження медичних записів, проведеного з червня 2022 року по вересень 2023 року, понад 21 тисяча американок цієї вікової групи пройшли стерилізацію, що майже вдвічі перевищує показники попередніх чотирьох років — 11,5 тисячі операцій.

Головним каталізатором цієї хвилі стали політичні зміни та законодавчі обмеження, що вплинули на репродуктивні права. Перші сплески попиту лікарі зафіксували ще у 2021 році після посилення абортного законодавства в Техасі. Справжній бум почався після скасування Верховним судом рішення у справі "Ро проти Вейда" у 2022 році, а нова хвиля звернень продовжилася у 2025 році.

Експерти пояснюють таку поведінку поєднанням політичної нестабільності та економічних страхів. Для багатьох жінок стерилізація стала єдиним способом гарантувати контроль над власним тілом, уникнувши ризику незапланованої вагітності та пов’язаних з цим фінансових проблем.

Акушерка-гінекологиня Лія Тейтум описує атмосферу у клініках як тривожну та напружену. "Жінки почуваються так, ніби їх загнали в кут. Вони роблять радикальний вибір, щоб захистити себе та своє майбутнє", — зазначає вона.

Приклад конкретної пацієнтки яскраво ілюструє тенденцію. 31-річна Домінік Берд з Остіна, яка ніколи не планувала дітей, вирішила перейти від таблеток до хірургічного методу: "Враховуючи позицію адміністрації щодо контрацепції та абортів, вагітність просто не була тим, чим я хотіла ризикувати", — пояснює вона.

Представники Planned Parenthood підтверджують, що високий попит на стерилізацію зберігається у всіх штатах, незалежно від локальних обмежень. Експерти відзначають, що молоді американки все частіше роблять свідомий вибір на користь безпеки та стабільності, навіть якщо це радикальний крок.

Медики попереджають: хоча стерилізація є ефективним методом контрацепції, це незворотний крок, що вимагає обдуманого рішення. Однак у США ситуація демонструє чіткий тренд: молоді жінки беруть відповідальність за своє тіло у свої руки, навіть в умовах політичних і соціальних ризиків.

