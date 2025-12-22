Спрос на стерилизацию среди молодых американок бьет рекорды — политика и страх меняют жизнь

В Соединенных Штатах растет беспрецедентный спрос на хирургическую стерилизацию среди молодых женщин без детей . Ранее сальпингоэктомия была прерогативой женщин постарше, которые уже завершили репродуктивный цикл, однако современные тенденции демонстрируют коренное изменение: теперь женщины в возрасте 18–30 лет массово выбирают радикальную контрацепцию . Об этом сообщает The New York Times.

В США молодые женщины массово выбирают стерилизацию

По данным масштабного исследования медицинских записей , проведенного с июня 2022 года по сентябрь 2023 года, более 21 тысячи американок этой возрастной группы прошли стерилизацию , почти вдвое превышающую показатели предыдущих четырех лет — 11,5 тысячи операций.

Главным катализатором этой волны стали политические изменения и законодательные ограничения , повлиявшие на репродуктивные права. Первые всплески спроса врачи зафиксировали еще в 2021 году после ужесточения абортного законодательства в Техасе. Настоящий бум начался после отмены Верховным судом решения по делу Ро против Вейда в 2022 году, а новая волна обращений продолжилась в 2025 году.

Эксперты объясняют такое поведение сочетанием политической нестабильности и экономических страхов . Для многих женщин стерилизация стала единственным способом гарантировать контроль над собственным телом , избежав риска незапланированной беременности и связанных с этим финансовых проблем.

Акушерка-гинекологиня Лия Тейтум описывает атмосферу в клиниках как тревожную и напряженную . "Женщины чувствуют себя так, будто их загнали в угол. Они делают радикальный выбор, чтобы защитить себя и свое будущее", – отмечает она.

Пример конкретной пациентки ярко иллюстрирует тенденцию. 31-летняя Доминик Берд из Остина , никогда не планировавшая детей, решила перейти от таблеток к хирургическому методу: "Учитывая позицию администрации по контрацепции и абортам, беременность просто не была тем, чем я хотела рисковать", — объясняет она.

Представители Planned Parenthood подтверждают, что высокий спрос на стерилизацию сохраняется во всех штатах независимо от локальных ограничений. Эксперты отмечают, что молодые американки все чаще делают осознанный выбор в пользу безопасности и стабильности даже если это радикальный шаг.

Медики предупреждают: хотя стерилизация является эффективным методом контрацепции, это необратимый шаг , требующий обдуманного решения. Однако в США ситуация демонстрирует четкий тренд: молодые женщины берут ответственность за свое тело в свои руки даже в условиях политических и социальных рисков.

