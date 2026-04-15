Понад 169 тисяч пенсіонерів досі без виплат: у Раді закликають спростити ідентифікацію

Станом на квітень 2026 року в Україні зберігається гостра проблема з пенсійними виплатами для внутрішньо переміщених осіб. Як повідомляє народний депутат Павло Фролов, посилаючись на дані правозахисників, "понад 169 тис пенсіонерів ВПО залишаються без виплат через непроходження обов'язкової фізичної ідентифікації".

Ілюстративне фото

Хоча кількість тих, хто не пройшов перевірку, скоротилася вдвічі порівняно з початком року, процес гальмують "величезні черги в сервісних центрах ПФУ та складність цифрових інструментів". Парламентар наголошує, що державні органи мають полегшити умови верифікації, адже "пенсія – це не привілей, а ключовий елемент соціального захисту".

Для відновлення нарахувань переселенцям необхідно підтвердити, що вони не отримують виплат від країни-агресора. Це можна зробити через особистий кабінет на порталі ПФУ, під час відеоконференції або звернувшись до сервісного центру. Фролов зазначає, що "ВПО, які отримують пенсії на підконтрольній території України, достатньо лише повідомити про неотримання пенсії від рф".

Ті, хто перебуває за кордоном, можуть пройти процедуру в українських дипломатичних установах. Депутат також закликав родичів літніх людей допомогти їм із технічними нюансами, зокрема налаштувати відеозв’язок для ідентифікації, аби пришвидшити повернення законних коштів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Павло Фролов виступив із критикою чинних урядових правил нарахування допомоги для дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. Парламентар звернувся до прем’єр-міністра Юлії Свириденко з вимогою переглянути постанову №390, яка фактично позбавляє підтримки тисячі родин.